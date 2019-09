Allgemein | STAR NEWS

Wird Sophia Thomalla mit 30 ein neuer Mensch?

DE German Stars - Sophia Thomalla (29) wird am 6. Oktober 30 Jahre alt. Bereitet sich die brünette Schönheit auf diesen großen Tag vor? Indirekt, denn Sophia hat sich entschieden, ihr Leben umzukrempeln, zumindest in einer Hinsicht, die starke Auswirkungen auf andere Lebensbereiche haben könnte.

Es musste etwas passieren

Sophia hat nämlich seit zweieinhalb Monaten keinen Alkohol mehr angerührt. Die Vermutung lag natürlich zunächst nahe, dass die Freundin von Fußballer Loris Karius (26) schwanger sein könnte. Dem sei aber nicht so, versichert das Model gegenüber 'RTL' lachend. Der Verzicht auf Bier, Wein und Co. habe ganz andere Gründe: "Ich hab einfach gedacht: Es muss jetzt mal was passieren. Ich bin jeden Tag ins Fitnessstudio gerannt und werde jetzt auch 30. Wahrscheinlich ist das so der erste Gedanke: Ich muss jetzt mal was machen." Ob Sophia auch aufhört zu rauchen? Schließlich hat sie immer mal wieder Bilder von sich mit Fluppe im Mund auf Instagram hochgeladen. Vielleicht ist das der nächste Schritt.

Sophia Thomalla plant nichts Großes

Vor dem 30. Geburtstag hat sie allerdings keine Angst – ganz im Gegenteil, sie freut sich darauf, wie Sophia bereits zuvor im Interview mit der 'B.Z.' erklärt hatte: "Ich feiere nur im kleinen Kreis. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Älterwerden. Ich freue mich sehr auf die 30. Alle sagen mir, es sind die schönsten Jahre zwischen 30 und 40." Die Familie und enge Freunde werden auf der Party natürlich dabei sein. Auch ohne Alkohol wird sie Spaß machen.

