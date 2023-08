Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thomalla: Loyalität ist alles

DE Deutsche Promis - Sophia Thomalla (33) bleibt loyal. Seien es die Vorwürfe gegen ihren Freund Alexander Zverev (26) oder ihren früherem Partner Till Lindemann (60), die Moderatorin ('Are You The One - Reality Stars in Love') verteidigt die Männer.

Verteidigungssinn kommt ins Spiel

Ihr aktueller Liebster wurde gerade von seiner Ex-Freundin wegen Körperverletzung angezeigt. Der Tennisstar wies die Vorwürfe bei einer Pressekonferenz am Rande eines Turniers von sich: "Ich weise die Vorwürfe komplett zurück. Meine Anwälte kümmern sich um die Sache. Und mehr werde ich dazu jetzt auch nicht sagen." Seine Liebste nerven diese Schlagzeilen, sie findet sie "drangsalierend". "Über andere kommt eher so mein Verteidigungssinn ins Spiel und natürlich meine grenzenlose Loyalität, die ich zu Leuten habe", meinte die Berlinerin gegenüber RTL. Zu ihrer aktuellen Beziehung ließ sie sich nur ein Wunsch nach "mehr Zweisamkeit in den eigenen Wänden" entlocken.

Sophia Thomalla hält auch weiter zu Till Lindemann

Sophia Thomallas "grenzenlose Loyalität" erstreckt sich bis zu den Männern in ihrer Vergangenheit. Rammstein-Sänger Till Lindemann, der von Frauen des Machtmissbrauchs und sexueller Übergriffe bezichtigt wurde, kann sich weiterhin auf seine Ex verlassen. Die zeigte sich vor ein paar Wochen fröhlich auf einem Rammstein-Konzert. Gleich nachdem die Vorwürfe bekannt wurden und besonders das Verhalten des Musikers bei einem Konzert in Vilnius kritisiert wurde, verteidigte der Fernsehstar seinen Ex und behauptete voller Überzeugung: "Diesen 'Vorfall' hat es nie gegeben."

Einige Fernsehzuschauer*innen sehen das ein bisschen anders und forderten RTL auf, dass man Sophia Thomalla die Moderation der Kuppel-Show entziehen sollte. Das wird aber nicht passieren: Der Sender zeigt sich seinerseits sehr loyal gegenüber seinem Star.

Bild: picture alliance/dpa | Frank Molter