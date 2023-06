Allgemein | STAR NEWS

Wird nicht mehr gebraucht: Lana Del Rey kehrt Instagram den Rücken

DE Showbiz - Für viele Stars ist Instagram eine wichtige direkte Verbindung zu ihren Fans. Doch Lana Del Rey (37) bemüht sich gar nicht erst, den Anschein von Volksnähe aufrecht zu erhalten. Die Sängerin ('Summertime Sadness') hat ihren Social-Media-Kanal geschlossen.

Promotion abgeschlossen

Der Grund? Die Musikerin braucht das Promotion-Werkzeug nicht mehr, wie sie entschieden hat. "Ich danke euch allen so sehr für alles", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie mit einem Schmetterling auf der Nase zu sehen ist. "Jetzt da Robs Platte erschienen ist und ihr wisst, wo ich auf Tour bin, wird dieser Account geschlossen. Viel Glück, und ich liebe euch." Mit "Rob" ist ihr Vater Rob Grant gemeint, dessen Debütalbum 'Lost At Sea' am Freitag (9. Juni) erschienen war. Natürlich hat der Superstar seinem Familienmitglied Schützenhilfe geleistet und ist auf zwei Tracks zu hören. Lana hat ihren Account jetzt nicht nur stillgelegt, sondern gleich ganz geschlossen.

Lana Del Rey spielt mit Instagram

Es ist nicht das erste Mal, dass Lana Del Rey Instagram den Rücken kehrte. 2021 stellte sie ihren Account auf privat um. Fans mussten daraufhin anfragen, um ihr zu folgen und Zugang zu privaten Fotos und gelegentlichen Live-Sessions zu erhalten. In den kommenden Monaten wird Lana Del Rey, deren Album 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd' im März erschienen war, auf diversen Festivals weltweit spielen. So ist sie unter anderem Headliner auf einer der Bühnen in Glastonbury und tritt Mitte Juli auch im Hyde Park auf. Spätestens wenn die nächste Album- oder Tour-Promotion ansteht, wird sich Lana Del Rey vielleicht auch wieder per Instagram bei ihrem Fans melden.

Bild: FAYES VISION/startraksphoto.com/Cover Images