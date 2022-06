Allgemein | STAR NEWS

„Wir machen kein Geheimnis mehr draus“: Pietro Lombardis Liebes-Comeback

DE Deutsche Promis - Am Ende ließ es sich wohl nicht mehr länger geheim halten. Schon anlässlich von Pietro Lombardis 30. Geburtstag am 9. Juni gab es Spekulationen, dass der Sänger ('Phänomenal') wieder mit seiner eigentlich Verflossenen zusammen ist. Jetzt machte Pie die Beziehung auf Instagram offiziell, teilte sein Glück mit seinen zwei Millionen Followern.

"Es wurde viel spekuliert"

Er und Laura Maria Rypa (26) seien wieder zusammen, so der Musiker. In seiner Instagram Story teilte er am Mittwoch (15. Juni) ein Bild, auf dem er die Influencerin liebevoll umarmt. "Wie ihr wisst, befinde ich mich gerade im Urlaub und tanke Kraft, " so der Star, bevor er die Gerüchte um sein Liebesleben ansprach: "Es wurde viel spekuliert und @lauramaria.rpa und ich haben auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass wir Zeit verbringen und uns schätzen. Wir machen ab heute auch kein Geheimnis mehr draus, dass wir ein Paar sind." Einen Riesen-Event wollten die beiden aus der Pärchen-Beichte allerdings nicht machen.

Pietro Lombardi dankt seinen Fans

Es sei einfach der richtige Zeitpunkt, es mit seinen Fans zu teilen, so Pietro Lombardi weiter. "Wir genießen einfach die Zeit. Danke für den ganzen Support." Pie und Laura Maria waren erstmals 2020 zusammengekommen, doch die Beziehung verlief holprig. Zuvor war der Sänger nach seiner Trennung von seiner Frau Sarah Engels (29) vier Jahre solo gewesen. Das Beziehungsende mit Laura Maria kam dann auch schon nach wenigen Monaten. Doch schon damals blieb eine Tür offen. In einer Fragestunde auf Social Media erklärte Pietro, nachdem ein Fan ihn zu den Chancen eines Liebes-Comebacks befragte: "Ich glaube, wenn beide Seiten wirklich wollen, wird es auch so kommen." Offenbar wollten es beide Seiten — und seine Fans freuen sich mit Pietro über sein neues Liebesglück.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images