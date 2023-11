Allgemein | STAR NEWS

Schock für Pietro Lombardi: Ungebetener Besuch zu Halloween

DE Deutsche Promis - Halloween ist die perfekte Gelegenheit für Ganoven, sich den Häusern ihrer potentiellen Opfer zu nähern — schließlich fällt man zunächst einmal nicht auf, wenn man sich maskiert dem Eigentum anderer nähert. Und genau diese Gelegenheit ergriffen Einbrecher bei Pietro Lombardi (31).

Es klingelte mehrfach

Schon dreist, denn die ganze Familie war zuhause. "Bei uns wurde gerade versucht einzubrechen", meldete sich der Sänger ('Phänomenal') am Dienstagabend (31. Oktober) mit einem späten Posting bei seinen zwei Millionen Followern. Der sichtlich mitgenommene Star berichtete in seiner Story, es habe zunächst mehrfach geklingelt, was zu Halloween ja auch nicht ungewöhnlich ist. "Da haben wir uns nichts bei gedacht, einfach nicht aufgemacht, weil wir einfach unsere Ruhe haben wollten." Pietro und seine Partnerin Laura Maria Rypa, der gemeinsame Sohn Leano und die Hunde hatten sich schon ins Schlafzimmer zurückgezogen, um einen Film zu schauen, "und dann ging die Action ab."

Pietro Lombardi stellt die Einbrecher

Zehn Minuten später hörten sie lautes Geknalle unten, berichtete Pietro Lombardi weiter. Noch immer hielte sie es zunächst für Scherze. Doch dann geht er runter. "Ich sehe maskierte Menschen, die versuchen, mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen." Der Musiker beginnt eine Schimpftirade: "Ihr Bastarde, ihr Dreckskinder…" Sichtlich aufgewühlt warnt er davor, seiner Familie Schaden zuzufügen. Hinterher entschuldigte er sich für die Schimpfworte, für die aber wohl jeder Verständnis hat. Die Polizei sei schnell vor Ort gewesen. "Acht, neun Mann haben alles kontrolliert, ob sich noch jemand versteckt." Pietro Lombardi will aus dem Zwischenfall jedoch Konsequenzen ziehen: Die Security zuhause wird jetzt verstärkt.

