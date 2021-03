Allgemein | STAR NEWS

Willi Herrens Frau Jasmin: “Unsere Ehe ist beendet”

DE Deutsche Promis - Für Willi (45) und Jasmin Herren (42) gehört das Auf und Ab zum Ehe-Alltag dazu. Den Eindruck bekommt man zumindest als Außenstehender.

Das Leben ist ein Auf und Ab

2018 heiratete das Paar, nachdem die beiden sich durch die Mallorca-Schlagerszene kennengelernt hatten. Ein Jahr später hatte Jasmin die Nase wohl schon wieder voll und zog vorübergehend aus, nur im sich anschließend wieder mit dem Entertainer Willi zu versöhnen. Seitdem scheint eigentlich alles gut zu laufen: Das Ehepaar überstand das 'Sommerhaus der Stars' — traditionell ein Beziehungskiller bei Reality-Stars — und hatte sich zuletzt in der Dating-Sendung 'Temptation Island VIP' sogar immun gegen die Verlockungen des Fremdgehens gezeigt.

Trennen sich Jasmin und Willi Herren wirklich?

Daher war der Schock umso größer, dass Jasmin am Dienstagmorgen auf Instagram schrieb: "Ich hätte nie gedacht dass es so kommt! Willi und ich sind wohl auf aber unsere Ehe ist beendet! Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist schlimm genug....ich liebe Dich @williherren und werde das immer tun." Dazu lud sie ein Bild hoch, auf dem sie Willi küsst. "Leb wohl! Liebe meines Lebens…" steht darüber. Klar, dass die über 50.000 Follower spekulierten. Hatte die Meldung etwa etwas mit einer neuen Sendung zu tun, die beide in verschiedene Städte führt? Jasmin antwortete daraufhin deutlich mit "Nein!"

Dennoch können die Fans das alles noch nicht so recht glauben. Immerhin versicherte Jasmin, dass es Willi Herren gut gehe. Was genau jetzt hinter dieser Trennung steckt und ob es diesmal wirklich endgültig ist, werden wir wohl noch erfahren. Für Überraschungen sind Willi Herren und Jasmin schließlich immer gut.