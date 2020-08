Allgemein | STAR NEWS

Will Young trauert um seinen Zwillingsbruder

DE Showbiz - Eine Sprecherin von Popstar Will Young, der 2002 durch die Castingshow 'Pop Idol' berühmt wurde, bestätige am Montagabend (3. August) die schreckliche Nachricht: Sein Zwillingsbruder Rupert Young ist im Alter von 41 Jahren verstorben. "Ich kann bestätigen, dass Wills Bruder verstorben ist. Wir bitten in dieser sehr schwierigen Zeit darum, die Privatsphäre von Will und seiner Familie zu respektieren", hieß es in dem Statement. Die Familie sei am Boden zerstört. Über die genauen Umstände sind bisher keine weiteren Details bekannt, aber vor seinem Tod soll Rupert über seinen Kampf gegen die Depressionen und gegen seine Alkoholsucht gesprochen haben.

Will Young hatte den Kontakt zu Rupert abgebrochen

Zwar hat sich Will bisher nicht zu dem Tod seines Bruders geäußert, doch hat er in früheren Interviews über die Beziehung zu seinem Zwilling gesprochen. Erst kürzlich erklärte er, dass die Familie den Kontakt zu Rupert abgebrochen habe, weil dieser keine Hilfe annehmen wollte. "Es ist wirklich hart, wenn ein Familienmitglied süchtig ist. Aber wenn man damit zu tun hat, muss man irgendwann einfach aufhören und sich um sich selbst kümmern. Ich, meine Eltern, meine ältere Schwester, alle. Wir mussten uns davon abwenden. Wir mussten ihn verlassen", zitiert die 'Daily Mail' den Sänger. "Es war gut, dass ich so viel mit meiner Arbeit zu tun hatte. Sonst hätte ich einfach aufgehört und es wäre zu viel für mich geworden."

Rupert Young litt unter dem Ruhm seines Bruders

Will Youngs Beziehung zu seinem Bruder sei 'The Sun' zufolge nie einfach gewesen. Dennoch hätten sie eine liebevolle Beziehung geführt. Im Jahr 2005 wurde bei Rupert eine Dysthymie - eine depressive Stimmungsstörung - diagnostiziert. Kurz vorher hatte er darüber gesprochen, darunter zu leiden, ein Leben im Schatten seines Bruders zu führen. In einem Interview mit 'The Telegraph' 2008 sagte Rupert: "Eines Morgens bin ich aufgewacht und habe den Fernseher eingeschaltet. Da war William…." In der Nacht zuvor habe er sich mit Obdachlosen auf einem Parkplatz herumgetrieben und sich betrunken selbst verletzt. "Es kam mir bizarr vor, dass sich zwei Menschen, die genetisch gleich sind, so unterschiedlich verhalten können. Mir wurde klar, dass etwas sehr schief gelaufen war. Aber ich wusste nicht was oder warum." Rupert Young war danach viele Male im Krankenhaus, um sich wegen seiner psychischen Probleme behandeln zu lassen.

