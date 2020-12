Allgemein | STAR NEWS

Will Young: Ein Horror-Jahr endet mit Covid-Infektion

DE Showbiz - Will Young hat sich zum größer werdenden Kreis von Stars gesellt, die sich mit dem Coronavirus infizierten. Der Sänger gab seine Erkrankung am Dienstag in seiner Instagram Story bekannt.

Fast ungeschoren davon gekommen

"COVID schlägt zu!" schrieb der Star und fügte hinzu: "Fast wäre ich ungeschoren davon gekommen." Auf dem begleitenden Foto sieht Will in der Tat ziemlich krank aus. Einen weiteren Kommentar dazu, wie es ihm geht, gab es allerdings nicht. Für Will Young geht mit seiner Erkrankung ein Jahr zu Ende, welches er wohl lieber vergessen würde. Vor vier Monaten nahm sein Zwillingsbruder Rupert sich das Leben, indem er in London von der Westminster Bridge in die Themse sprang. Während der anschließenden Untersuchung gab Will Young zu Protokoll, dass Rupert schon lange mit Depressionen zu kämpfen hatte.

Will Young kümmerte sich

"Im Laufe der Zeit gab es mehr Selbstmordversuche oder Gedanken über Selbstmord als ich mir jetzt noch in Erinnerung rufen kann. Die meiste Zeit war es ein Schrei um Hilfe", erklärte der Sänger damals gegenüber dem Untersuchungsrichter. Dabei habe es mehrfach ernsthafte Versuche gegeben. Obwohl er sich um seinen Bruder kümmerte, sei es am Ende auch für ihn "zu viel" geworden. "Er konnte nicht auf sich selbst aufpassen und ich glaube, er konnte auch nicht auf sein Leben aufpassen", so der Star. Bleibt nur zu hoffen, dass Will Young ein positiveres 2021 bevorsteht.

