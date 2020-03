Allgemein | STAR NEWS

Wieder vergeben: Ben Affleck genießt Liebesurlaub in Costa Rica

DE Showbiz - Schon länger kursierten Gerüchte, dass Ben Affleck (47) wieder vergeben ist. Am Dienstag (10. März) wurde der Schauspieler nun auch in aller Öffentlichkeit mit seiner neuen Flamme gesichtet: Mit dem 'Bond'-Girl Ana de Armas (31) spazierte Ben Arm in Arm einen Strand in Costa Rica entlang.

Ben Affleck fliegt zu Ana de Armas

Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspieler bei den Dreharbeiten zu dem neuen Thriller 'Deep Water'. In dem Film von Regisseur Adrian Lyne, der im November in die Kinos kommen soll, spielten die beiden ein Ehepaar Und jetzt sind Ben und Ana bereits in ihren ersten gemeinsamen Urlaub geflogen.

Zunächst jettete Ben nach Havana, wo er die hübsche Kubanerin in ihrer Heimat besuchte. Anschließend reisten der Hollywoodstar und die Schauspielerin nach Costa Rica.

Romantische Schnappschüsse in Costa Rica

Dort machten die beiden keine Geheimnis aus ihrer Zuneigung füreinander und 'TMZ' erhielt süße Urlaubs-Schnappschüsse des Paares. Auf diesen küssen sich die beiden oder halten sich in den Armen. Ben schoss außerdem eine Reihe von Fotos von seiner neuen Flamme.

Wie schön, dass es dem Ex-Mann von Jennifer Garner (47) wieder so gut geht! Nach seiner Trennung von seiner Frau hatte Ben Affleck eine recht turbulente Zeit erlebt, einschließlich mehrerer Alkohol-Abstürze. Nun scheint er das Glück in Ana de Armas wieder gefunden zu haben.