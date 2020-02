Allgemein | STAR NEWS

Ben Affleck: Nervenflattern vor Film-Zeitreise

DE Showbiz - Ben Affleck (47, 'Argo') gehört zwar schon lange zur ersten Garde Hollywoods, doch auch ein gestandener Schauspieler wie er hat noch Lücken in seinem Lebenslauf. Eine will er jetzt füllen, denn er hat für den Film 'The Last Duel' unterschrieben, der im Mittelalter spielt.

Starbesetzung für Historienfilm

Gemeinsam mit Adam Driver, Jodie Comer und Matt Damon wird es mit dem Projekt von Regisseur Ridley Scott in die Vergangenheit gehen. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit im Frankreich des 14. Jahrhunderts. Doch es gibt Dinge, die Ben Affleck Sorgen bereiten, wie er gegenüber 'Entertainment Tonight' gestand. "Ich bin ein wenig nervös, denn Mittelalter habe ich wirklich noch nie gemacht", so der Star. "Es ist das Jahr 1368, es gibt also Rüstungen und Schwerter und all solches Zeug. Aber es ist eine Freude, mit Matt Damon und Nicole Holofcener zusammen zu arbeiten, die mit uns das Drehbuch geschrieben hat."

Matt Damon und Ben Affleck drehen wieder zusammen

Eigentlich sollte Ben Affleck eine der Hauptrollen übernehmen, doch jetzt wird der Star in einer Nebenrolle seinen langjährigen Freund Matt Damon unterstützen. Das gibt ihm mehr Zeit, sich auf die Arbeit an dem Drehbuch zu konzentrieren. Außerdem tritt er als ausführender Produzent auf. Das Zusammenspiel mit Matt Damon war derweil eine echte Freude, wie Ben verriet: "Wir haben die ganze Zeit nur gesagt: 'Warum machen wir das nicht viel öfter?' Wir hatten einfach Glück, dass unsere Terminpläne es zuließen, so dass wir einige Zeit miteinander verbringen konnten." Ben und Matt sind enge Freunde, spielten unter anderem bereits in 'Good Will Hunting' miteinander. 'The Last Duel' mit Ben Affleck und Matt Damon soll im Januar 2021 in die Kinos kommen.