Allgemein | STAR NEWS

Wieder frei: Rapperin Schwesta Ewa feiert mit Kuchen und Ballons

DE Deutsche Promis - Goldene Buchstaben-Ballons, die das Wort FREE ergeben und eine darunter strahlende Schwesta Ewa (36), die einen Kuchen anschneidet: Wer am Dienstag (2. Februar) auf den Instagram-Kanal der Rapperin ('Schubse den Bullen') schaute, wusste anhand eines Postings sofort, dass sie wieder auf freiem Fuß ist.

Wechsel in den Mutter-Kind-Vollzug

Vor einem Jahr hatte Schwesta Ewa eine zweieinhalbjährige Haftstrafe angetreten. Ihr waren unter anderem Steuerhinterziehung sowie 35-fache Körperverletzung zur Last gelegt worden. Das Urteil selbst ist schon eine Weile her, doch weil die Musikerin in der Zwischenzeit Mutter einer kleinen Tochter geworden war, verzögerte sich der Haftantritt. Schließlich ließ sich das Unvermeidbare aber nicht mehr aufschieben: Im Januar 2020 ging es endgültig hinter schwedische Gardinen, einige Monate später wechselte der Star dann in den Mutter-Kind-Vollzug.

Ewa Malanda fährt die Likes ein

Jetzt ist Ewa Malanda, so Schwesta Ewas bürgerlicher Name, frei. In ihrer Instagram Story dürfen ihre Fans sie auf ihrem Weg vom Gefängnis nach Hause begleiten. Im Hintergrund hört man ihre kleine Tochter Aaliyah (2), die auch auf dem Foto mit den Ballons zu sehen ist. "Wir fahren nach Hause", freut sich eine überglückliche Ewa, die sich zudem bei ihrem Anwalt und all denjenigen bedankt, die ihr beste Wünsche übermittelten. Zu hunderttausenden klickten ihre Follower den Like-Button. Da kann man Schwesta Ewa wirklich nur die Daumen drücken, dass es von jetzt an bergauf geht.