Schwesta Ewa: Alien-Kostüm ihrer Tochter sorgte für Wirbel

DE Deutsche Promis - Schwesta Ewa (38) lässt sich von niemandem etwas vorschreiben, aber ausgerechnet im Karneval, wo doch alles erlaubt sein soll, stieß sie an ihre Grenzen. Denn als sie ihre Tochter Aaliyah (4) aus dem Kindergarten abholte, trug die ihr Alien-Kostüm nicht mehr – weil die anderen Kinder sie ausgelacht hatten, hatte die Kleine es traurig ausgezogen, wie die Rapperin ('Powww!') auf Instagram berichtete.

Kostümkrise im Kindergarten

Voller Vorfreude auf die närrische Zeit hatten Mutter und Tochter sich überlegt, welche Verkleidung die Kleine sich wünscht. Die Wahl fiel auf ein Alien-Kostüm. War das etwa zu kreativ? Schwesta Ewa ist enttäuscht, auch darüber, dass Aaliyah in so jungen Jahren schon am eigenen Leib erfahren musste, wie es sich anfühlt, von gesellschaftlichen Erwartungen eingeengt zu werden. Denn das Mädchen hat schon jetzt beschlossen, künftig nur noch als Prinzessin verkleidet zu gehen und so auf Nummer sicher zu gehen. Ihre Mutter findet das nicht gut. Kurzerhand steckte die Rapperin ihr Kind erneut in das niedliche grüne Alien-Kostüm mit dem großen Kopf und tanzte mit ihr in einem Instagram-Video.

Schwesta Ewa wehrt sich auf Instagram

Dazu schrieb sie: "Sei wer du sein willst! " Ihre Fans finden die Message super und eine Followerin postete: "Das machst du genau richtig so. Man muss nicht immer als Prinzessin oder Meerjungfrau gehen nur, weil die Gesellschaft es erwartet." Dass ihr nicht nur ihr eigenes Kind, sondern auch andere am Herzen liegen, bewies die Musikerin an Aaliyahs letztem Geburtstag. Dazu lud die stolze Mama nämlich nicht nur deren Kindergartenfreund*innen ein, sondern auch wildfremde Kinder. Denn im Vorfeld hatte sie Anfang Januar in ihrem Insta-Story-Video angeboten: "Wenn dein Kind noch nie zu einem Geburtstag eingeladen wurde und du aus Düsseldorf kommst, dann sag Bescheid." Denn sie wolle "zwei, drei, vier Kinder mit in irgendein Spiele-Land oder so" nehmen, um ihnen eine Freude zu machen. Eine Aktion, die gut ankam und bewies, dass Schwesta Ewa das Herz auf dem rechten Fleck trägt.

Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt