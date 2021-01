Allgemein | STAR NEWS

Widerlicher geht’s nicht mehr: Michael Wendlers KZ-Vergleich

DE Deutsche Promis - Wendlergate und kein Ende. Mittlerweile ist anzunehmen, dass Michael Wendler (48) wohl selbst dann nicht mehr aus dem selbstgewählten Sumpf finden würde, wenn er wirklich wollte. Plattformen, die den Schlagersänger ('Sie liebt den DJ') immer tiefer in die Welt rechter Verschwörungstheoretiker eintauchen lassen, bieten sich ihm schließlich genug.

Michael Wendler geht zu weit

Denn während wir zurzeit gerade die noch unmittelbar vor Wendlergate abgedrehten Folgen von 'Deutschland sucht den Superstar' auf RTL sehen, dreht der Star in seiner Wahlheimat in Florida auf Social Media angesichts erneut gestraffter Anti-Corona-Maßnahmen komplett frei. In Großbuchstaben, denn nur so lässt sich ja sachlich argumentieren, schrieb der Wendler auf dem Portal Telegram am Dienstag (5. Januar): "KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt! Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde!!!"

Ein ungeheuerlicher Vergleich: Maßnahmen zur Rettung von Menschenleben werden mit dem Holocaust verglichen, der offiziellen Schätzungen zufolge sechs Millionen Opfer forderte.

"Die allerletzten Sympathien verspielt"

Einer der ersten, die Michael Wendler dafür scharf attackierten, war sein Dauer-Kritiker Oliver Pocher (42). Der Comedian und Moderator mahnte auf Instagram: "Du verspielst dir gerade deine ALLERLETZTEN Sympathien", nannte die Bemerkungen "dreist, widerlich und asozial". Die Verschwörer wird es vermutlich nicht weiter stören. Sie haben wie ihr Idol Michael Wendler längst den Bezug zur Realität verloren.