Michael Wendler reagiert auf Kritik von Manu und Konny Reimann: „In unfassbarer Weise unwahr“

DE Deutsche Promis - Sie haben sich alle für die USA als Wahlheimat entschieden, aber das ist es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten von Michael Wendler (51) auf der einen und Manu (55) und Konny Reimann (68) auf der anderen Seite.

Kein Teamplay bei Michael Wendler?

In ihrer gerade erschienenen Autobiografie mit dem praktisch anmutenden Titel 'Einfach machen' erinnerten sich der Handwerker und seine Frau detailgenau an die gemeinsame Zeit mit dem Schlagersänger, als sie für die Survival-Show 'Konny goes wild' zusammen mit anderen Promis in den USA für vier Tage durch die Wüste wanderten. Über den Wendler hatten die beiden nicht viel Gutes zu berichten. "Respektlos, arrogant, hintertrieben, mir würden wohl noch zehn weitere unschöne Adjektive für ihn einfallen", schimpft Konny laut 'Bild' in dem neuen Buch. Teamplay sei dem Schlagerstar fremd gewesen. Er habe sich sogar mit streng rationiertem Wasser die Haare gewaschen, sei einfach "unfassbar dumm".

Keine zweite Chance von Manu und Konny Reimann

Mit Michael Wendler würden Manu und Konny Reimann daher sicher nicht noch einmal gemeinsame Sache machen. "Das alles zusammen und noch einiges mehr sind also die Gründe, warum er der einzige Mensch ist, dem ich niemals eine zweite Chance geben würde", so Konny. 'Bild' hatte daraufhin auch beim Wendler nachgefragt, der wenig überraschend eine etwas andere Erinnerung an die Survival-Show hat. "Herr Reimann berichtet in unfassbarer Weise unwahr, um sein Buch scheinbar interessanter zu machen", so der Sänger. "Was ich mit meinem persönlichen Trinkwasser gemacht habe, war meine Sache. Ja, ich habe es auch zur Körperpflege benutzt. Das hätte ich Herrn Reimann auch mal geraten…Das war meine Sache, denn ich habe ja schließlich selber die Wasserkanister meilenweit geschleppt", verteidigte sich Michael Wendler.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images