Wer will Wendlers Villa? Michael und Laura verkaufen ihr Haus

DE Deutsche Promis - Eine Immobilie in Florida erregt zurzeit auch diesseits des Großen Teiches Aufsehen. Dort wird eine elegante Villa in bester Wohnlage angeboten, mit über 200 Quadratmetern Wohnfläche. Der Eigentümer: Michael Wendler (49).

200 Quadratmeter Annehmlichkeiten

Bislang hatten viele eigentlich immer angenommen, das Haus, in dem es sich der Sänger ('Sie liebt den DJ') gemeinsam mit seiner Frau Laura Müller (21) unter der Sonne Floridas gutgehen lässt, sei gemietet. Doch 'Bunte.de' hakte bei den entsprechenden Behörden vor Ort nach, die bestätigten, dass das Objekt nicht zur Miete gelistet ist. Beim letzten Verkauf zahlte der jetzige Besitzer vor drei Jahren noch 560.000 Dollar, jetzt wird es mit 899.000 Dollar gelistet, umgerechnet rund 760.00 Euro.

Macht Michael Wendler einen satten Gewinn?

Dafür bekommen die Käufer drei Schlafzimmer, zwei Bäder und ein Grundstück von knapp 1.400 Quadratmetern. Ein echtes Sahnestück, denn das Haus liegt direkt am Wasser, kann zudem natürlich auch mit einem Pool aufwarten. Der Immobilienmarkt in Florida ist zurzeit heiß wie nie — Michael Wendler könnte also mit einen Verkauf zum Wunschpreis einen satten Profit machen.

Den braucht der Sänger auch, denn in Deutschland will unter anderen das Finanzamt Geld von ihm sehen — von einer Million Euro ist die Rede. Da könnte der Hausverkauf ein erster Schritt sein. Wo Laura Müller und Michael Wendler dann künftig wohnen werden, ist noch nicht bekannt.

