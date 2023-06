Allgemein | STAR NEWS

Wenn es mit der Musik nicht mehr läuft: Beatrice Egli hat schon einen Plan B

DE Deutsche Promis - Beatrice Egli (34) hatte schon von einer Musikkarriere geträumt, bevor sie 2013 ‘DSDS’-Siegerin wurde, und eigentlich muss die Chartstürmerin sich um ihren Erfolg längst keine Sorgen mehr machen. Dennoch kann es ja nie schaden, eine Alternative in der Hinterhand zu haben.

Was wäre, wenn…?

„Ich weiß, falls es mal mit der Musik nicht so läuft, werde ich immer arbeiten können, solange ich gesund bin. Ich kann alles machen, was ich will. Vielleicht mache ich eine Schneiderlehre. Vielleicht gebe ich meine Kenntnisse an junge Künstlerinnen und Künstler weiter,“ erklärte Beatrice im Gespräch mit der ‘Berliner Morgenpost’. Und sie weiß auch, was sie nicht will: „Ich kann mir vieles vorstellen – nur nichts, was mit IT zu tun hat.“ Zehn Jahre nach ihrem DSDS-Sieg fühlt sie sich zum Glück endlich sicher im Sattel – so sicher, dass sie ihr Plattenlabel gewechselt und mit einem neu zusammengestellten Team das Album ‘Balance’ aufgenommen hat, welches am 30. Juni erscheint.

Beatrice Egli startet noch einmal neu durch

Ein “emotionaler Schritt“, der sie "ein bisschen Überwindung gekostet hat, in ein neues Studio zu gehen, mit neuen Leuten zu arbeiten und neuen Menschen meine Geschichten zu erzählen, die diese dann in Musik umsetzen", gestand die Schweizerin. Auf TikTok machte sie ihre Fans schon ordentlich neugierig, als sie dort einige Zeilen sang: “Egal was auch passiert, lass alles hinter mir, heute, jetzt und hier, verlier mit dir die Balance, wie in Trance.“ Laut Pressemitteilung ihrer neuen Plattenfirma sucht sie die Balance zwischen Ruhm und Erfolg auf der einen Seite und einer Suche nach der inneren Mitte auf der anderen. Wohin wird ihre musikalische Reise gehen? Man darf gespannt sein. Nur so viel steht schon jetzt fest: Beatrice Egli ist gekommen, um zu bleiben, und das Nähen wird wohl weiterhin nur ein Hobby bleiben.

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images