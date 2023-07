Allgemein | STAR NEWS

Beatrice Egli: Kreativ dank schmerzhaftem Neustart

DE Deutsche Promis - Beatrice Egli (34) war vom Erfolg verwöhnt, als sie sich 2020 von ihrem Management und 2022 von ihrem restlichen Team trennte. Ein überraschender Schritt, der ihr nicht leichtfiel, aber den sie brauchte, um weiter kreativ sein zu können.

Neustart hat sich gelohnt

Ihr Mut wurde belohnt - auch mit Ihrem neuen Team schaffte es Beatrice erneut an die Spitze der Charts. "Das war einer der schwierigsten Momente letztes Jahr für mich", erinnerte sich die Sängerin nun, als sie mit Barbara Schöneberger für deren Podcast 'Mit den Waffeln einer Frau' über diese Phase sprach. Sie sei sehr harmoniebedürftig, erklärte sie, und es habe ja keinen offensichtlichen Grund für den Bruch gegeben: "Ich war erfolgreich, es war alles super. Ich habe ein Nummer-eins-Album gehabt. Wir haben wahnsinnig viel verkauft, die Leute haben es geliebt. Es war ja alles gut."

Beatrice Egli brauchte eine Veränderung

Liebgewonnenen Menschen musste Beatrice Egli diese Entscheidung mitteilen und erklären: "Es war emotional, mit Tränen und allem", erinnerte sie sich, aber es musste sein: "Nicht, weil das Alte schlecht ist, sondern weil man was entdecken will. Musik hat so viel Vielfalt." Als sie erneut die Charts toppte, war der Trennungsschmerz schnell vergessen: "Oh mein Gott – ich musste erstmal für mich alleine sein und vor Freude weinen! Die Emotionen mussten alle raus, als mir mein Plattenchef Markus Hartmann mitteilte, dass wir die # 1 geschafft haben!" jubelte sie in einem offiziellen Statement." Heute bin ich einfach glücklich, gerührt und so unglaublich stolz auf mein gesamtes Team! Der Neuanfang ist mehr als geglückt und ich kann es jetzt kaum abwarten mit meinen Fans bei der 'Volles Risiko' – Tournee diese #1 zu feiern!" Die Fans von Beatrice Egli freuen sich sicher schon darauf, ihren Neustart mit ihr zu feiern.

Bild: picture alliance / HMB Media/ Heiko Becker | Heiko Becker