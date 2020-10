Allgemein | STAR NEWS

Wendlergate: Schuldet der Sänger Robert Geiss’ Bruder 250.000 Euro?

DE German Stars - Experten sind sich einig: Die Karriere von Michael Wendler (48) auf deutschem Boden ist so gut wie vorbei. Nachdem der Sänger ('Sie liebt den DJ') Anfang Oktober mit einem kontroversen Video seinen Ausstieg aus der 'DSDS'-Jury verkündete und gleichzeitig in kruden Covid-Verschwörungsjargon verfiel, distanzieren sich potenzielle Arbeitgeber und Sponsoren von ihm.

"Wirkungsvolle Positionierung"

Jetzt gesellt sich auch Michael Geiss, der Bruder von Reality-King Robert, zu denjenigen, die nichts mehr mit dem Wendler zu tun haben wollen. Er hat eigenen Worten zufolge 250.000 Euro für eine Kooperation angezahlt. Der Deal: Michael Wendler wirbt für seine Klamottenmarke Uncle Sam, während er in der 'DSDS'-Jury neben Dieter Bohlen neue Talente sucht. Diese Viertelmillion will der Geschäftsmann jetzt zurück. "Sein Engagement bei DSDS war für uns Vertragsgrundlage. Mir war es eigentlich egal, wer da neben Dieter Bohlen sitzt, mir ging es einfach nur um eine wirkungsvolle Positionierung meiner Marke", wird er in 'Bild' zitiert.

Michael Wendler wird der Geldhahn zugedreht

Geiss zufolge soll sich der Sänger auf seine Forderung noch nicht gemeldet haben. Er hat mittlerweile im Bodybuilder-Paar Caro und Andreas Robens einen Ersatz gefunden, sie werden künftig häufiger in seiner Markenkleidung zu sehen sein. Geiss ist nicht der Erste, dessen Distanzierung den Wendler teuer zu stehen kommen könnte. Die Supermarktkette Kaufland ließ einen Werbeclip mit dem Sänger aus den Social-Media-Kanälen entfernen und auch RTL erklärte, man prüfe rechtliche Schritte. Wird Michael Wendler künftig von seine Frau Laura Müller leben müssen?