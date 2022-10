Allgemein | STAR NEWS

Weil sie ihn „Onkel Dieter“ genannt hatte: Dieter Bohlen zeigte Vanessa Mai die kalte Schulter

DE Deutsche Promis - Vanessa Mai (30) packt aus. Am 2. November erscheint das neue Buch der Sängerin ('Ich sterb für dich'), in dem sie beschreibt, wie sie die Karriereleiter hochkletterte. Besonders in Erinnerung geblieben ist der Musikerin ihre Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen (68) bei 'Deutschland sucht den Superstar'.

Bei "Onkel Dieter" fiel die Klappe

"Ich freute mich wahnsinnig auf unser erstes Treffen, aber mir graute es gleichzeitig auch davor", so Vanessa in ihrem Buch, aus dem 'Bild' einige Passagen vorab veröffentlichte. Dieses Bauchgefühl sollte sie nicht trügen: "Dieter war nicht unhöflich, aber er schien einem direkt klarzumachen, wer hier der Boss ist. Für mich strahlte er eine Autorität aus, die aber auch etwas Einschüchterndes hatte." In einem Interview, welches sie gemeinsam mit dem Poptitan gab, nannte sie ihn dann "Onkel Dieter", und anschließend war dann nichts mehr, wie es vorher war — bei dem Produzenten ging wohl die Klappe runter.

Vanessa Mai saß heulend im Klo

"Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass sich die Raumtemperatur schlagartig abkühlte", blickte Vanessa Mai zurück. Dieter Bohlen soll sie angefaucht haben: "Ich geb dir gleich Onkel!" Sie habe die Welt nicht mehr verstanden, so die Sängerin weiter. "Mir kam es so vor, als hätte ich eine unsichtbare Linie überschritten", erinnerte sie sich. Ich war echt verunsichert." Sie hatte das Gefühl, er habe ihr fortan die kalte Schulter gezeigt, sie pausenlos kritisiert — schließlich habe sie sich heulend im Klo eingeschlossen. Erst als darüber diskutiert wurde, dass der Poptitan ihr Album 'Für dich' produzieren sollte, kam das Tauwetter. Eine wichtige Lektion für die junge Künstlerin: "Du bist wahrscheinlich nett, weil ich dir nutze. Na gut, dann nutze ich dich auch", so ihr Fazit. Heute, so der Star weiter, seien sie ein "Dreamteam".

Wer Vanessa live erleben will, muss sich übrigens bis Mai 2024 gedulden, dann spielt sie ein großes Konzert in der Stuttgarter Porsche Arena, die Tickets sind seit Donnerstag im Verkauf. "Es wird kein Konzert, es wird ein Event. Ein Abend, den wir nicht mehr vergessen werden", freute sich die Sängerin auf Instagram. Bis dahin können Fans in Vanessa Mais Buch schmökern.

Bild: ACE PICTURES/INSTARimages.com