Vanessa Mai: Das ist ihr Wohlfühlort

DE Deutsche Promis - Sängerin Vanessa Mai (30) hatte sich etwas Besonderes ausgedacht, um das neue Album von Wolkenfrei vorzustellen. Die Künstlerin ('Für dich') lud 700 Fans in ihren Heimatort Backnang ein, um die neuen Songs zu präsentieren.

Umarmung muss drin sein

Die Fans durften sich auch darüber freuen, ein Foto mit ihrem Idol zu bekommen und sogar auf Tuchfühlung zu gehen. "Ich freu mich über jeden, der kommt. Da muss eine Umarmung auch drin sein", erklärte die Süddeutsche gegenüber 'RTL', warum sie keine Berührungsängste hat. Außerdem sei sie an einem Ort, der sie inspiriert. "Das ist mein Wohlfühlort mein Safe Space", beschreibt der Schlagerstar den Ort der Kindheit. Gleich um die Ecke ist auch der Sonnenhof Aspach, wo Stief-Schwiegermama Andrea Berg residiert.

Vanessa Mai hat ihren Seelenverwandten gefunden

Bei dem Konzert ist natürlich auch Gatte und Manager Andreas Ferber nicht weit. Das Paar funktioniert sowohl privat wie beruflich. "Für uns gibt es mehr positive Dinge als negative, dass wir zusammen sind und zusammenarbeiten. Wir sind nicht nur Partner, wir sind Seelenverwandte und Freunde. In jeder Lebenslage passt sich das so an, wie es gerade sein musst." Das gilt auch musikalisch. Als Solokünstlerin hat sich Vanessa Mai eher dem Pop verschrieben, aber mit der Neuauflage ihrer alten Band Wolkenfrei geht sie zurück zu ihren Wurzeln. In der Show von Giovanni Zarrella hatte sie bereits erklärt, wie sie sie das Genre liebt. "Ich weiß, dass in den letzten Wochen und Monaten echt viel spekuliert worden ist und ich weiß, dass immer geschrieben wurde: ‘Kehrt sie jetzt dem Schlager den Rücken?’ Meine Wurzeln und meine Heimat wird immer der Schlager bleiben", versicherte Vanessa Mai ihren Anhänger*innen.

