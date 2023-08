Allgemein | STAR NEWS

Wegen Endometriose: Juliette Schoppmann ließ sich die Gebärmutter entfernen

DE Deutsche Promis - Juliette Schoppmann (45) plauderte in ihrem ansonsten sehr lustigen Podcast ‘Fühl Vergnügen’ mit Gattin Tahnee (31) über ein ernstes Thema: Endometriose. Diese Erkrankung der Gebärmutter ist nach wie vor nicht so bekannt wie sie sein sollte, deshalb will die ehemalige ‘Deutschland sucht den Superstar’-Kandidatin aufklären.

Bin ich jetzt noch weiblich?

Ihre Liebste hilft ihr dabei und erzählte, was die Krankheit ausmacht. “Endometriose ist eine Krankheit, die über zehn Prozent aller Frauen betrifft. Das sind Wucherungen außerhalb der Gebärmutter und die können auch auf andere Organe springen”, berichtete die Komikerin. “Das ist halt wahnsinnig schmerzhaft und gefährlich. Ganz viele gehen mit Schmerz um, als müsste man das irgendwie wegdrücken und aushalten." Für ihre Frau war das keine Option und sie entschied sich für eine Hysterektomie, also die Entfernung der Gebärmutter. “Frauen und Gebärmutter ist immer ein wahnsinnig schambehaftetes Thema. Junge Frauen, die eine Hysterektomie haben, fragen sich: 'Bin ich jetzt noch weiblich?'" Die Musikerin will Frauen ermutigen, sich ärztliche Hilfe zu suchen.

Juliette Schoppmann konnte sich auf Tahnee verlassen

Juliette Schoppmann konnte sich bei ihrem Krankenhausaufenthalt darauf verlassen, dass ihre Frau, die sie Anfang des Jahres geheiratet hatte, nicht von ihrer Seite wich, aber sie sah auch, wie diese litt. "Ich weiß, wie das ist, wenn man für sich selber denkt: 'Ach nicht so schlimm, weitermachen.' Aber die Menschen, die euch lieben, die leiden so sehr mit.” Die OP sei nun überstanden, aber hat noch Nachwirkungen. Lachen tut noch weh und das sei in ihrer Beziehung ziemlich schwer auszuhalten. “Wenn du nicht lachen darfst, ist das natürlich brutal, wenn du mit Tahnee verheiratet bist.”

Zumindest beruflich sieht es gut für die Sängerin aus. Seit ihrer ‘DSD’-Teilnahme vor zwanzig Jahren arbeitet sie auch hinter den Kulissen als Stimmtrainerin für die Kandidat*innen und wird es auch in der Staffel im nächsten Jahr tun. “'DSDS' ist seit 20 Jahren ein sehr großer Teil meines Lebens und das wird er auch immer sein. Ich habe das Glück mit so vielen talentierten Menschen zu arbeiten und ja, ich habe den besten Job!” freute sich Juliette Schoppmann gegenüber RTL.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images

Artikel zum Thema Eheglück für Juliette Schoppmann: Die Sängerin hat ihre Freundin Tahnee geheiratet