Eheglück für Juliette Schoppmann: Die Sängerin hat ihre Freundin Tahnee geheiratet

DE Deutsche Promis - Was für eine schöne Fotostrecke! Zwei Frauen in Hochzeitskleidern, die lachend am Strand toben. Und Grund zur Freude haben sie beide, denn Sängerin Juliette Schoppmann (42) und Comedian Tahnee (30) haben geheiratet.

Berühmte Kolleg*innen gratulieren

Viele Worte verloren die beiden dabei nicht, posteten als Bildunterschrift lediglich ein Herzchen und einen Ring, aber die Fotos sprechen für sich. Klar, dass Promi-Kolleg*innen zahlreich gratulierten, darunter Ruth Moschner, die ganz aufgeregt zu sein schien: "OMG! !!! Glückwunsch euch beiden!!! Ich hoffe, Juliette weiß, dass meine Stimme mit in diese Ehe einzieht." Tahnee antwortete gleich: "Absolut. Bei Konflikten bist Du unsere Streitschlichterin." Oliver Pocher war wie immer um einen Scherz nicht verlegen: "Ich weiß nicht warum ihr IN KLAMOTTEN da mitten in der Nordsee steht…ihr holt Euch den Tod!!" Auch hier war Tahnee schnell zur Stelle, korrigierte: "Ostsee!!!" Riccardo Simonetti mischte sich ebenfalls ein: ""Oh finally! Ich freu mich so sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch, von Herzen. Ps: jetzt kann Juliette immer für dich big spender singen (jealous)."

Juliette Schoppmann und Tahnee haben ihr Glück gefunden.

Juliette Schoppmann hatte 2002/2003 an der ersten Staffel von 'Deutschland sucht den Superstar' teilgenommen, wo sie Alexander Klaws unterlag. Die ausgebildete Musical-Darstellerin blieb in der Branche, war unter anderem Vocalcoach beim 'Supertalent' und ist Dozentin an der Music Academy Köln Süd. Tahnee ist Stand-Up Comedian, nahm unter anderem an 'LOL: Last One Lauging' auf Amazon Prime Video teil. Neben der Comedy ist sie auch als Moderatorin tätig. Jetzt können sie sich vor Glückwünschen kaum retten. Man gönnt es Tahnee und Juliette Schoppmann.

