Was läuft da? Angelina Jolie und The Weeknd bei Konzert gesichtet

DE Showbiz - Sind Angelina Jolie (46) und The Weeknd (31) ein Paar? Genau kann das niemand sagen, aber eines steht fest: Die Schauspielerin ('Maleficent — Die dunkle Fee') und der Sänger ('Blinding Lights') sind bereits mehrfach im gleichen Gebäude gesehen worden. Das reicht heutzutage in der Regel, um zumindest Spekulationen anzuheizen.

The Weeknd ist mit Freunden unterwegs

Jetzt haben Angelina und Abel Makkonen Tesfaye, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, am Wochenende das gleiche Konzert von Mustafa the Poet in Los Angeles besucht. Dem Instagram Tratsch-Kanal 'Deuxmoi' wurden Fotos zugespielt, auf denen The Weeknd zu sehen war, wie er sich mit Freunden unterhielt. Angelina hatte laut 'Page Six' zwei ihrer Kids dabei, doch Bilder, auf denen die Stars gemeinsam zu sehen sind, gibt es keine. Kann das also wirklich ein Zufall sein? Nein, glauben viele, denn es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren.

Gibt Angelina Jolie Schauspiel-Tipps?

Vor knapp zwei Wochen wurden sie im italienischen Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica gesichtet. Dort sollen sie der US-Ausgabe der 'Sun' zufolge "Stunden verbracht" haben. Anschließend hätten Angelina und The Weeknd das Restaurant aber getrennt verlassen. Ein Hinweis, dass nichts zwischen den beiden läuft — oder doch ein geschicktes Ablenkungsmanöver. Es könnte auch sein, dass sich der Musiker einfach ein paar Tipps von der Leinwandschönheit holen möchte, denn er baut sich zurzeit ein zweites Standbein als Schauspieler auf.

Nachdem er in 'Der schwarze Diamant' sein Debüt gegeben hat, wird The Weeknd bald in der neuen Serie 'The Idol' zu sehen sein. Diesmal hat der Star die Hauptrolle ergattert, spielt einen Sektenführer. Ob Angelina Jolie ihm mit Rat und Tat zur Seite steht?

Bild: Keith Mayhew/Cover Images