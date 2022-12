Allgemein | STAR NEWS

Angelina Jolie: Darum legt sie ihr Amt als UN-Sonderbotschafterin nieder

DE Showbiz - Schauspielerin Angelina Jolie (47) und das UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR gehen getrennte Wege. Die Amerikanerin ist nach zehn Jahren von ihrer Rolle als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen für Flüchtlingsfragen zurückgetreten.

Zahlreiche Einsätze

Die Oscar-Gewinnerin setzt sich nun schon seit zwanzig Jahren für Menschen ein, die aus den verschiedensten Gründen ihre Heimat verlassen müssen. Zahlreiche Einsätze machen klar, dass dies für die sechsfache Mutter eine Herzensangelegenheit ist. Und sie wird jetzt auch nicht aufhören, sich zu kümmern. "Ich bin dankbar für das Privileg und die Gelegenheit, mit so vielen herausragenden und engagierten UNHCR-Mitarbeiterinnen vor Ort und anderen Kolleginnen, die weltweit lebensrettende Arbeit leisten, zusammenzuarbeiten und als Sonderbotschafterin zu fungieren", sagte die Darstellerin in einer Presseerklärung.

Angelina Jolie macht weiter

Angelina Jolie wird sich auch weiterhin um Flüchtlinge kümmern, nur eben auf eine andere Weise. "Nach 20 Jahren Arbeit innerhalb des UN-Systems ist es für mich an der Zeit, anders zu arbeiten, mich direkt mit Flüchtlingen und lokalen Organisationen auseinanderzusetzen und sie bei der Suche nach Lösungen zu unterstützen."

Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, weiß, was der Bekanntheitsgrad seiner ehemaligen Sonderbotschafterin gebracht hat: "Angelina Jolie ist seit langem eine wichtige humanitäre Partnerin des UNHCR. Wir sind dankbar für ihre jahrzehntelange Arbeit, ihr Engagement und den Unterschied, den sie für Flüchtlinge und Menschen, die zur Flucht gezwungen wurden, gemacht hat." Der Politiker zeigte Verständnis für ihre Beweggründe. "Nach einer langen und erfolgreichen Zeit beim UNHCR verstehe ich ihren Wunsch, ihr Engagement zu verlagern, und unterstütze ihre Entscheidung. Ich weiß, dass ihr die Flüchtlingsproblematik weiterhin am Herzen liegen wird, und ich bin mir sicher, dass sie die gleiche Leidenschaft und Aufmerksamkeit in ein breiteres humanitäres Ressort einbringen wird." Man wird sehen, welchen Organisationen Angelina Jolie nun ihre Aufmerksamkeit schenkt.

Bild: Bonnie Cash/CNP/startraksphoto.com