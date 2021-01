Allgemein | STAR NEWS

Was kostet die Welt? Billie Eilish bestellt 70 Pakete Frühstücksflocken – aus Versehen

DE Showbiz - Billie Eilish hat mit gerade einmal 19 Jahren schon sämtliche wichtige Musikpreise gewonnen und stürmt regelmäßig die Charts. Zum Einkaufen sollte man die Sängerin ('Bad Guy') allerdings lieber nicht schicken.

Der Preis ist heiß

In einem Interview mit 'Vanity Fair' erzählte die Grammy-Preisträgerin, wie sie im Lockdown umgerechnet fast 30 Euro für Frühstücksflocken ausgegeben hatte. Der Grund: Billie hatte keine Ahnung, was solche Grundnahrungsmittel kosten und bestellte daraufhin versehentlich 70 Mini-Pakete Froot Loops, "Ich weiß einfach nicht, was Dinge so kosten, weil ich nie zuvor erwachsen gewesen bin", so die entwaffnende Erklärung der mehrfachen Grammy-Gewinnerin. Als Teenager sei sie zudem arm gewesen und plötzlich spiele Geld keine Rolle mehr. "Ich bin ganz ohne Geld aufgewachsen," gestand Billie ganz offen.

Billie Eilish hat kaum gegessen

Während sich die Sängerin also jeden Morgen über Froot Loops zum Frühstück freut, verriet sie im Interview auch das Geheimnis hinter ihren weiten Schlabberklamotten, die zu ihrem Markenzeichen geworden sind. "Ich habe eigentlich nur angefangen, wegen meines Körpers weite Kleidung zu tragen. Wäre (mein Erfolg) allerdings vor drei Jahren gekommen, wäre ich gerade mitten in einer wirklich schrecklichen Beziehung zu meinem Körper gewesen. Ich habe kaum gegessen."

Ihre Selbstwahrnehmung sei durch den Ruhm allerdings wieder komplizierter geworden, weil jeder sie auf ihre Figur anspreche. "Ich dachte, ich sei die Einzige, die sich mit ihrem Hass auf ihren Körper herumschlagen muss, aber es sieht ganz so aus, als würde das ganze Internet ihn ebenfalls hassen", so Billie Eilish.