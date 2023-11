Allgemein | STAR NEWS

Von anderen Frauen eingeschüchtert: Billie Eilish kämpft mit ihrer Identität

DE Showbiz - Billie Eilish (21) beschrieb offen ihre Schwierigkeiten, die sie mit anderen Frauen habe. Die Sängerin ('Happier Than Ever') gehört nach eigenen Angaben nicht zu denjenigen, die innige Freundschaften zu ihren Geschlechtsgenossinnen pflegte. Da wäre immer eine Barriere gewesen.

"Ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen"

"Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine gute Beziehung zu Mädchen aufbauen kann", erklärte die Musikerin gegenüber 'Variety'. "Ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie als Menschen. Ich fühle mich zu ihnen als Menschen hingezogen. Ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen", betonte die Amerikanerin. "Ich fühle mich körperlich zu ihnen hingezogen. Aber ich bin auch so eingeschüchtert von ihnen und ihrer Schönheit und ihrer Präsenz." Mit solchen Aussagen hatte sie sich bereits Ärger eingehandelt. Der Vorwurf: Sie würde so etwas nur sagen würde, um die Queer-Community zu umgarnen.

Billie Eilish fühlte sich nie weiblich

Billie Eilish hatte bislang nur Beziehungen zu Männern. Zuletzt war die Grammy-Gewinnerin mit Jesse Rutherford von The Neighbourhood liiert. Das Duo bestätigte seine Beziehung im November 2022, trennte sich aber im Mai dieses Jahres. In dem Interview sprach die Chartstürmerin auch darüber, wie schwierig ihre Beziehung zu ihrem Geschlecht sei. "Ich habe mich nie als Frau gefühlt, um ehrlich zu sein", bekannte sie. "Ich habe mich nie begehrenswert gefühlt. Ich habe mich nie weiblich gefühlt. Ich muss mich selbst davon überzeugen, dass ich ein hübsches Mädchen bin. Ich identifiziere mich als sie/ihr und solche Sachen, aber ich habe mich nie wirklich wie ein Mädchen gefühlt", gestand Billie Eilish.

Bild: Axelle Woussen/BauerGriffin/INST/Cover Images