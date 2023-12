Allgemein | STAR NEWS

Warum schweigt er? Neue Spekulationen um Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

DE Deutsche Promis - Was ist bloß los bei Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31)? Die Influencerin hat mit kryptischen Postings auf Instagram am Dienstag und Mittwochmorgen (5. und 6. Dezember) heiße Spekulationen über ihre Beziehung in Gang gesetzt. Jetzt legte sie nach, während von dem Sänger ('Phänomenal') bislang noch kein Mucks zu hören war.

Wem Influencer folgen ist nicht unwichtig

"Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle. Ich bin enttäuscht und muss mich erst mal sammeln", hatte Laura geschrieben. Gleichzeitig entfolgte sie sowohl Pietro als auch dessen Ex-Frau Sarah Engels (31). Ein Schritt, dessen Bedeutung ihr als Influencerin eigentlich klar sein sollte, doch am nächsten Tag schob sie hinterher: "Wem ich entfolge, ist allein meine Entscheidung." Die dann folgenden Worte trugen auch nicht eben dazu bei, Spekulationen aus dem Weg zu räumen: "Ich werde dieses Thema auch nicht groß machen. Allerdings hat alles einen Grund und ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet. Ich habe mich nie zu diesem Thema geäußert und werde es auch vorerst nicht tun. Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte etwas zu sagen." Die Option, das Thema klein zu halten, indem sie nicht auf Social Media postet, kam für sie offenbar nicht infrage.

Laura Maria Rypa will nicht allein zuhause sein

Am Abend meldete sich Laura Maria Rypa dann erneut zu Wort und informierte ihre 814.000 Follower, dass sie familiären Beistand bei der Betreuung ihres Sohnes Leano hat. "Meine Mama schläft heute hier und macht den Kleinen fürs Bett fertig", erklärte sie und fügte hinzu: "Seit diesem Einbruchsversuch bin ich ungerne alleine hier." Zu Halloween hatten Einbrecher versucht, ins Haus einzudringen, während Laura Maria und Pietro und ihr Sohn zuhause waren.

Ein weiteres Puzzlestück, welches — wieder mal — auf eine Trennung hinweist, ist ein Foto, welches Laura Maria am Donnerstagmorgen teilte, und auf dem nur sie und das Köpfchen ihres kleinen Sohnes zu sehen sind. Ist Pietro etwa ausgezogen? Der Sänger schweigt seit Tagen auf Social Media. Es wäre nicht das erste Mal, dass er und Laura Maria Rypa sich getrennt haben — gibt es zumindest Leanos wegen eine Versöhnung?

Bild: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

