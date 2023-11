Allgemein | STAR NEWS

Laura Maria Rypa kann nicht mehr schlafen: Der Schock nach dem versuchten Einbruch bei ihr und Pietro Lombardi sitzt tief

DE Deutsche Promis - Laura Maria Rypa (27) lebt in Angst. Seit Halloween kann die Influencerin kaum noch schlafen. Der Grund: Am Dienstag (31. Oktober) standen neben "Süßes oder Saures"-Kids auch Einbrecher bei ihr und Pietro Lombardi (31) vor der Tür. Sie versuchten, durch ein Fenster ins Haus zu kommen, obwohl die Influencerin und der Sänger zuhause waren — sie waren oben im Schlafzimmer, wollten sich einen Film anschauen.

“Ich bin wirklich bei jeder Kleinigkeit wach geworden“

Noch am selben Abend meldete sich Pietro in seiner Instagram Story, sichtlich aufgewühlt, schilderte seinen zwei Millionen Followern, was geschehen war. “Ich sehe maskierte Menschen, die versuchen, mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen." Der Musiker war stinksauer, schimpfte "ihr Bastarde, ihr Dreckskinder…", entschuldigte sich aber später für die Schimpfworte. Laura Maria, seine Verlobte und die Mutter seines jüngeren Sohnes Leano, steht auch zwei Tage später noch unter Schock, wie sie ebenfalls in ihrer Story berichtet. "Ich bin noch immer etwas kaputt von den letzten zwei Tagen. Ich habe die Nächte nicht so gut geschlafen. Ich bin wirklich bei jeder Kleinigkeit wach geworden“, so die Influencerin. Immerhin hätte alles auch ganz anders ausgehen können — so hätte sie mit dem Kleinen allein sein können.

Laura Maria Rypas Trost

"Ich bin froh, dass Pie an dem Tag, wo es passiert ist, da war", seufzte Laura Maria Rypa. Schließlich ist ihr Partner viel unterwegs. "Die Tage davor war er nicht da und ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er nicht da gewesen wäre." Es ist ihr ein Trost, dass es den Dieben nicht gelungen ist, ins Haus zu kommen. "„Ich glaube, das wäre noch mal ein ganz anderes Gefühl gewesen. Dennoch ist es komisch. Ich muss das auf jeden Fall erst mal sacken lassen." Jetzt stockt Pietro Lombardi die Security noch mal richtig auf: "Die Türe wird ausgetauscht. Jetzt haben wir Securitys, wir haben das ganze Sicherheitssystem aufgebessert, in der Hoffnung, dass wir die nächsten Tage bisschen beruhigter schlafen können." Hoffentlich findet Laura Maria Rypa jetzt die ersehnte Ruhe.

Bild: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

