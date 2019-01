Allgemein | STAR NEWS

Warum Chrissy Teigen sich im Urlaub kratzt

Chrissy Teigen (33) ist mal wieder ungewöhnlich offen.

Das Model gönnte sich letzte Woche eine Auszeit mit Freunden und Familie. Doch statt wie alle anderen die tropische Sonne zu genießen, schlug sich Chrissy Teigen mit gesundheitlichen Problemen herum: Das Model hat sich einen schlimmen Ausschlag eingefangen, der nicht nur ihren Hintern, sondern auch ihren Rücken und ihre Schenkel überzieht. Das ist nicht wirklich etwas, was man in ihrer Branche mit dem Rest der Weilt teilt. Es sei denn, man ist Chrissy Teigen.

Die schlagfertige Laufstegschönheit begab sich am Montag [7. Januar] schnurstracks zu Twitter und teilte ihre Pein ihren Fans mit. "Ich habe einen Ausschlag auf meinem Hintern. Wollt ihr ihn sehen? Er ist wirklich eklig", schrieb die zweifache Mutter und lieferte auch gleich noch eine Umfrage, in der die Fans mit ja oder nein stimmen konnten. Es schien, dass die meisten Teilnehmer eher darauf verzichten konnten, sich Fotos von Quaddeln anzuschauen, selbst wenn diese an Chrissy Teigens Hintern prangen, doch wie ein Auktionator ratterte der vom Ausschlag geplagte Star zum nächsten Körperteil: "Okay, nicht jeder will meinen Hintern sehen, das erspare ich euch also. Was ist mit dem Ausschlag an den Schenkeln? Sieht fast genauso aus, und es gibt noch Dehnungsstreifen dazu."

Das schien besser anzukommen und die Fans kamen in den Genuss des versprochenen Schnappschusses, inklusive Streifen. Damit lässt das Model seinen Worten Taten folgen: Chrissy Teigen hat sich in der Vergangenheit mehrfach gegen das Retuschieren von Streifen ausgesprochen. Eine Frau, ein Wort!

