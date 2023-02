Allgemein | STAR NEWS

Drittes Kind ist da: Chrissy Teigen schwärmt von „Boob Time“

DE Showbiz - Chrissy Teigen (37) und ihr Ehemann John Legend sind überglücklich, denn endlich hat es mit einem Geschwisterchen für Tochter Luna (6) und Sohn Miles (4) geklappt. Das Model, das auch als Kochbuchautorin Erfolg hat, zeigte sich auf Instagram stolz mit ihrer Tochter Esti Maxine.

Chrissy Teigen liebt es zu stillen

Am 13. Januar wurde die Kleine geboren, und jetzt haben Mutter und Tochter "reichlich Boob-/Dokumentarfilm-Zeit zusammen", erklärte Chrissy. Diese Filme schaut sie sich nämlich gerne an, während sie ihr Baby an der Brust hat. Gleichzeitig vertieft sie die enge Bindung, die Esti an sie hat. John Legend hatte die frohe Kunde kurz nach der Geburt bei einem Privatkonzert verkündet. "Welch ein gesegnter Tag", schwärmte er laut 'People'-Magazin und verriet, dass er "nicht besonders Schlaf bekommen hatte", aber sich "energiegeladen" fühle, nachdem er viel Zeit im Krankenhaus bei seiner Frau und der gemeinsamen Tochter verbracht hatte.

Erster Familienausflug zu fünft

Am Montag (30. Januar) sah man die glückliche Familie erstmals gemeinsam durch Los Angeles flanieren, wie die 'Daily Mail' berichtete. Dabei beeindruckte Chrissy, die unter ihrem langen Mantel schwarze Leggings und ein bauchfreies Top trug, mit ihrer schlanken Figur – und das, obwohl die Kaiserschnittgeburt noch nicht einmal drei Wochen zurückliegt. Im Regen schob sie die kleine Esti im Kinderwagen vor sich her, während Miles ihre Hand hielt. Luna schützte sich mit einem gepunkteten Regenschirm vor dem Wetter. Fans des Models können auf Instagram fortan hautnah miterleben, wie es mit der berühmten Familie weitergeht, denn Chrissy Teigen zeigt sich hier mal beim Milchabpumpen, mal mit Muttermilchflecken auf dem Kleid.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages/Cover Images