Allgemein | STAR NEWS

Walk of Fame: Neue Sterne für Benedict Cumberbatch und Shia LaBeouf

DE Showbiz - Mit zehn Millionen Besuchern pro Jahr gehört der Hollywood Walk of Fame zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Los Angeles. Die in den Bürgersteig eingelassenen Messingsterne mit den Namen großer Stars ziehen die Fans magisch an. Wer hier mit einem eigenen Stern geehrt wird, hat’s geschafft – in diesem Jahr soll unter anderem der Name von Benedict Cumberbatch (43, 'Sherlock') hier verewigt werden.

Benedict Cumberbatch ist in bester Gesellschaft

Neben dem coolen Briten sollen auch Schauspieler Shia LaBeouf (34, 'Honey Boy') und die Sängerin Kelly Clarkson (38, 'Because Of You'), die durch ihren Sieg bei American Idol zum Weltstar wurde, ihre eigenen Sterne bekommen. Außerdem stehen die Namen von Zac Efron, Josh Brolin, Sarah Brightman, Missy Elliott, Trisha Yearwood, Courteney Cox, Laura Linney, Sarah Paulson, Naomi Watts und Don Cheadle sowie die Band Jefferson Airplane auf der Liste der neuen Sterne-Stars, wie am Donnerstag (18. Juni) von der Handelskammer in Hollywood bekanntgegeben wurde.

Zeremonie wegen Covid-19 vertagt

Wie so viele Groß-Events konnten diverse feierliche Enthüllungen der neuen Sterne, die für das Frühjahr geplant waren, wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Jetzt hofft man, im September gleich einen ganzen Sternenreigen präsentieren und die Geehrten mit ihrem jeweiligen Stern vereinen zu können. Bei der Gelegenheit soll dann auch eine Sonderehrung stattfinden: Der Hollywoodklassiker 'Love Story', der 1970 erstmals in die Kinos kam und Zuschauer heute noch zu Tränen rührt, wird zu seinem 50. Jahrestag mit einem eigenen Stern ausgezeichnet und von seinen Hauptdarstellern Ali McGraw und Ryan O’Neal gefeiert.

Wenn es im September mit der Zeremonie auf dem berühmtesten Bürgersteig der Welt klappt, wäre das ein weiterer Schritt zurück zur Normalität – hoffentlich klappt’s!