Allgemein | STAR NEWS

Superheld zum Anfassen: Benedict Cumberbatch überraschte Fans im Comic-Shop

DE Showbiz - Damit hatte sicher keiner der Comic-Fans gerechnet, die an einem völlig normalen Tag in einen New Yorker Comic-Laden kamen, um ein bisschen zu stöbern. Plötzlich stand Superstar Benedict Cumberbatch (44, 'Sherlock') vor ihnen – verkleidet als Dr. Strange.

Regisseur Scott Ericksson hatte die Idee zu dem Ausflug

Von dieser Episode berichtete am Montag (27. Juli) der Regisseur Scott Ericksson, der 2016 mit Cumberbatch gerade den ersten 'Dr. Strange'-Film drehte und jetzt ein bislang unveröffentlichtes Video präsentierte. Wäre es nicht lustig, wenn Cumberbatch als Dr. Strange in einen Comic-Laden geht und ein paar Marvel-Fans überrascht? Gesagt, getan. Der Clip zeigt, wie der imposant ausstaffierte Schauspieler plötzlich am Ladentisch steht und mit Fans und Verkäufern plaudert.

Benedict Cumberbatch auf Jobsuche

Während sich die überwältigten Angestellten noch von diesem positiven Schock erholten, scherzte Cumberbatch mit ihnen und fragte, ob sie vielleicht einen Job für ihn hätten, falls 'Dr. Strange' ein Flop würde. Da brauchte er sich natürlich keine Sorgen machen, denn der Film spielte weltweit mehr als 670 Millionen Dollar (rund 570 Millionen Euro) ein. Deshalb wird bereits an einer Fortsetzung gefeilt, die 'Dr. Strange in the Multiverse of Madness' heißen und 2022 in die Kinos kommen soll. Die Regie übernimmt dann Sam Raimi, während Benedict Cumberbatch erneut in sein Superhelden-Outfit schlüpfen wird.