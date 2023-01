Allgemein | STAR NEWS

Walk Of Fame: Die Jonas Brothers bekommen einen Stern

DE Showbiz - Die Musiker Kevin (35), Joe (33) und Nick Jonas (30), besser bekannt als die Jonas Brothers, dürfen nun eine legendäre Gehwegplatte ihr Eigen nennen. Sie enthüllten den 2.745. Stern im Rahmen einer Zeremonie, die am Montag (30. Januar) in Los Angeles stattfand und an der neben den Geschwistern auch Familie und Freund*innen teilnahmen.

"Ohne euch hätten wir das nicht geschafft"

Der Bandälteste Kevin startete dann auch die Dankesrede und widmete sie seiner Frau Danielle und den gemeinsamen Töchtern Alena (8) und Valentina (6). Aber er bedankte sich auch artig für die große Unterstützung, die sie im Laufe des Lebens bekommen haben. "Vielen Dank an alle, die gekommen und sogar eingeflogen sind, um diesen Moment mitzuerleben. Wir sind so dankbar für jeden, der dies möglich gemacht hat, von unserem Label über unser Management bis hin zu den Medien und natürlich, was am wichtigsten ist, unseren Fans. Ihr seid die treibende Kraft hinter allem, was wir tun, ohne euch hätten wir das nicht geschafft."

Jonas Brothers hören nicht auf

Sein jüngerer Bruder Joe sprach dann auch das aus, was ihre Fans gerne hörten: Ein Ende Jonas Brothers ist nicht in Sicht. "Wir sind durch viele Höhen und Tiefen gegangen, aber wir sind immer Brüder geblieben und unserer Leidenschaft für die Musik treu. Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren Eltern für ihre unerschütterliche Unterstützung und Liebe bedanken, sie waren immer unsere größten Cheerleader. Kevin und Nick, ich liebe euch wie Brüder. Verdammt, wir werden noch 30 Jahre hier sein, denn das ist erst der Anfang." Auch er widmete den Stern seiner Frau Sophie Turner und den gemeinsamen beiden Kindern." Sein kleiner Bruder Nick zeigte bei der Verleihung zum ersten Mal seine kleine Tochter, die vor einem Jahr geboren wurde und rief: "Malti Marie, ich kann es kaum erwarten, in 15 Jahren hierher zu kommen und dich vor deinen Freund*innen damit zu blamieren!" Mal sehen, ob die Jonas Brothers dann tatsächlich noch gemeinsam auf der Bühne stehen.

Bild: Seth Browarnik/startraksphoto.com