Allgemein | STAR NEWS

Vorzeitige Rente? Eddie Murphy hatte die Nase voll von der Schauspielerei!

DE Showbiz - Eddie Murphy (58) war in den 80ern und frühen 90ern einer der größten Filmstars überhaupt. In den vergangenen Jahren war es wesentlich ruhiger um ihn geworden. Zum letzten Mal war er in dem Melodram 'Mr. Church' von 2016 zu sehen gewesen, jetzt hat er mit dem Netflix-Film 'Dolemite Is My Name' auf dem Filmfestival von Toronto positive Kritiken geerntet.

Eddie Murphy brauchte eine Auszeit

Doch wieso war er so lange abgetaucht? Eddie hatte schlicht die Lust am Schauspielen verloren, wie er jetzt im Gespräch mit 'People' und 'Entertainment Weekly' zugab. Die Auszeit sei ihm gerade recht gekommen:

"Ich habe fünf oder sechs Jahre lang auf dem Sofa gelegen. Jetzt war es an der Zeit, wieder aufzustehen. Ich lag auf dem Sofa, weil ich mich ausgeruht habe. Ich hatte seit solch einer langen Zeit Filme gedreht, dass ich mich einfach ein bisschen hinlegen musste. Jetzt bin ich wieder da! 'Dolemite' hatte eine Leidenschaft in mir entzündet, weil der Film so gut geworden ist. Er hat meine kreative Energie wieder geweckt."

Schnellen Schrittes geht es weiter

In dem Film spielt Eddie Murphy den Comedian Rudy Ray Moore, einen Helden für die afroamerikanische Gemeinde der 70er Jahre. Es ist ein standesgemäßes Comeback für Eddie, der nicht nur von der Presse für seine Leistung gelobt wurde, sondern gleich mehrere große Pläne für die Zukunft hat.

Im kommenden Monat wird er zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder als Moderator von 'Saturday Night Live' zu sehen sein. Im nächsten Jahr will er mit einem neuen Stand-up-Programm auf Tour gehen. Die Zeit auf dem Sofa ist also tatsächlich erst einmal vorbei.

© Cover Media