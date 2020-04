Allgemein | STAR NEWS

TV-Comeback: Eddie Murphy kehrt für Streaming-Spendendaktion zurück

DE Showbiz - Eigentlich sollte Eddie Murphy (59) sein Comedy-Comeback Ende des Jahres in einer speziellen Netflix-Sendung feiern. Doch für seine Fans gibt es jetzt gute Nachrichten: Sie müssen sich nicht mehr ganz so lange gedulden, bis ihr Star seine Witze zum Besten gibt.

Eddie Murphy, Kevin Hart, Chris Rock & Co. treten auf

Schon im kommenden Monat tritt Eddie Murphy bei einem Livestream-Comedy-Event zur Unterstützung von Feeding America auf. Eddie gehört zu den Stars, die schon im Vorfeld Clips von Zuhause aufnehmen. Diese werden dann im Zuge des dreistündigen Events am 9.Mai auf den Kanälen Comedy.TV und The Weather Channel der Allen Media Group TV sowie auf der Service-App Local Now ausgestrahlt.

Mit von der Partie sind ebenfalls Kevin Hart, Chris Rock, Adam Sandler, Billy Crystal, Tiffany Haddish, Taraji P. Henson und Marlon Wayans so wie viele mehr. Das Geld, das bei diesem Event gesammelt werden soll, geht an die Organisation Feeding America, die Ressourcen für Lebensmittel-Tafeln bereitstellt, die unter der Coronavirus-Pandemie leiden.

Tafeln sind im Zuge der Pandemie sehr gefragt

"Die Coronavirus-Pandemie und der damit verbundene wirtschaftliche Abschwung werfen ein Licht auf die Unsicherheit der Haushaltsbudgets zahlreicher Menschen", erklärt Claire Babineaux-Fontenot, CEO von Feeding America, in einem Statement. "Millionen von Menschen, viele unserer Nachbarn, wenden sich an Tafeln, um Hilfe zu erhalten und wir können Byron Allen und der Allen Media Group nicht genug für ihre Unterstützung danken, um Spenden zu sammeln und das Bewusstsein für unsere Arbeit zu schärfen.“