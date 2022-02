Allgemein | STAR NEWS

Vorwürfe gegen Snoop Dogg: Rapper streitet Missbrauch ab

DE Showbiz - Rap-Star Snoop Dogg (50, 'Gin and Juice') sieht sich mit schweren Anschuldigungen konfrontiert: Vor neun Jahren soll er eine Frau sexuell missbraucht haben. Das mutmaßliche Opfer - ein nicht identifiziertes Model und Tänzerin - hat nun Klage gegen den Musiker eingereicht und behauptet, er habe sie im Mai 2013 nach dem Besuch seines Konzerts in Anaheim, Kalifornien, sexuell missbraucht. Das berichten unter anderem 'TMZ.com' und 'Rolling Stone'.

Schwere Vorwürfe

Die Frau behauptete, Snoops Partner Bishop Don Juan habe ihr nach dem Konzert angeboten, sie nach Hause zu fahren, aber sie sei eingeschlafen und in seinem Haus aufgewacht. Am nächsten Morgen soll Bishop sie aufgrund ihres "Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung" diskriminiert und sie zum Oralsex gezwungen haben. Anschließend soll Bishop der Frau ein Kleid geschenkt haben, das sie bei einem Besuch in Snoops Studio tragen sollte. Die Frau behauptet, der Mitarbeiter des Rappers habe sie zu der Reise überredet, indem er ihr eine mögliche Rolle als "Wettermädchen" in einem Fernsehprojekt anbot, an dem Snoop gerade arbeitete.

Snoop Dogg wehrt sich

Bei dem Treffen soll der Klage zufolge aber auch der Rapper übergriffig geworden sein. Während sie auf der Toilette saß, sei Snoop angeblich ins Badezimmer gekommen und habe sie ebenfalls zum Oralverkehr gezwungen. Weil sie sich geweigert habe, dem Rapper "bereitwillig" und "begeistert" Oralsex zu geben, soll dieser sie nicht für das TV-Projekt engagiert haben.

Snoop Dogg bestreitet vehement die Vorwürfe. Ein Insider vermutete, die Klage sei ein Versuch, den Musiker vor seinem Auftritt beim Super Bowl am Sonntag an der Seite von Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar zu erpressen. Er behauptete auch, dass der Rapper ihre Forderung nach 10 Millionen Dollar zurückgewiesen habe.

In Anspielung auf die Klage schrieb Snoop am Mittwoch auf Instagram: "Die Goldgräber-Saison ist da, seid vorsichtig ... haltet die Augen offen."

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com