Sport mit Sportzigarette: Snoop Dogg wird Olympia-Korrespondent

DE Showbiz - Snoop Dogg (52) ist eher für Sportzigaretten denn für Sport bekannt: Der Rapper ('Drop It Like It's Hot') macht kein Geheimnis daraus, dass er gern mal einen Joint raucht, und ist gut im Geschäft mit legalen Marihuana-Produkten. Dennoch wird er in diesem Sommer gemeinsam mit Mike Tirico für den Sender NBC von den Olympischen Spielen in Paris berichten.

"Ich bin damit großgeworden"

Als Sonder-Korrespondent wird er nicht nur die Wettkämpfe begleiten, sondern auch seine ganz eigene Sichtweise auf den sportlichen Mega-Event darbieten. So will er Gespräche mit den Teilnehmenden führen, von Veranstaltungen am Rande von Olympia berichten und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt unter die Lupe nehmen. "Ich bin damit großgeworden, Olympia zu schauen, und ich freue mich, zuzuschauen, wie diese unglaublichen Athlet*innen ihr Können nach Paris bringen. Wir werden Geschicklichkeit, Hingabe und das Streben nach Großartigem feiern", hieß es in einem Statement des Rappers und Unternehmers.

Snoop Dogg ist kein Anfänger

"Natürlich bringe ich auch meinen Snoop-Style ein", versprach Snoop Dogg weiter. Der Rapper ist keinesfalls neu im Olympia-Geschäft. Schon 2021 hatte er für NBCs Streaming-Dienst Peacock von den Sommerspielen aus Tokio berichtet, damals stand ihm Comedian Kevin Hart zur Seite. "Snoop hat bereits eine Goldmedaille für seinen Olympia-Kommentar gewonnen, seine Berichterstattung übers Dressurreiten in Tokio hatte Zehntausende Klicks", schwärmte deswegen auch Molly Solomon, die bei NBC für die Übertragung der Spiele verantwortlich zeichnet. "Allein schon durch diese Leistung hat er sich einen Job als unser Sonder-Korrespondent in Paris verdient."

Man wisse nicht, was sich der Rapper so alles einfallen ließe, aber "wir wissen, dass er seine ganz einzigartige Sichtweise haben wir." Die Spiele in Paris beginnen am 26. Juli — dann wird auch Snoop Dogg an den Start gehen.

Bild: Robert Bell/INSTARimages/Cover Images