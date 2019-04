Allgemein | STAR NEWS

Vorsicht, hot und spicy! Eva Longoria bringt eigene Salsa auf den Markt

Nicht nur vor den Filmkameras beweist Eva Longoria (44) regelmäßig ihr Können, auch in der Küche ist die Schauspielerin ('Desperate Housewives') ein waschechter Profi. Dabei greift die US-Amerikanerin mit mexikanischen Wurzeln am liebsten auf die gut gehüteten Geheimrezepte ihrer Familie zurück. Eine besondere Sauce aus der Familientradition will Eva nun aber auch dem Rest der Welt nicht mehr vorenthalten.

Leidenschaftliche Köchin

Zusammen mit dem Unternehmen FoodStory bringt der Filmstar seine 'Eva’s Kitchen Cantina Style Salsa' auf den Markt, die durch ihre leicht scharfe Würzung ein besonderes Geschmackserlebnis verspricht.

Gegenüber 'WENN' erklärt Eva zu ihrem Herzensprojekt: "Als gebürtige Texanerin, die in einer Latino-Familie groß wurde, die leidenschaftlich kocht, verbinde ich viel mit dem Geruch von Koriander, Zwiebeln, Paprika und eingelegten Tomaten." Deswegen wollte die Schauspieler eine Sauce kreieren, die auch anderen Menschen ein familiäres Gefühl gibt.

Vom Kuchen bis zur Salsa

Es ist nicht das erste Mal, dass der Serienstar einen Abstecher in das Koch-Business wagt. Im vergangenen Jahr brachte die texanische Schönheit bereits den Kuchen 'Longoria's Tres Leches Cake' ebenfalls mit FoodStory in die Läden. Welches Familienrezept Eva Longoria wohl als nächstes offenbaren wird?

