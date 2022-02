Allgemein | STAR NEWS

Eva Longoria: Brot und Schokolade sind bei ihr tabu

DE Showbiz - Eva Longoria (46) verriet im 'Women’s Health'-Interview, wie sie sich fit hält und ernährt. Besonders bei Zwischenmahlzeiten und Naschereien gelten bei dem 'Desperate Housewives'-Star strikte Regeln.

Eva Longoria meidet Süßes

"Oliven, Brezeln, Popcorn, Kartoffelchips – das ist mein Ding", verriet sie. "Ich mag keine Süßigkeiten oder Schokolade und viele nehmen mir das übel. Brot ebenso – ich hasse Brot. Ein Brotkorb führt mich niemals in Versuchung." Stattdessen probiert die Schauspielerin laufend neue Gerichte auf Pflanzenbasis aus, zum Beispiel Jackfruit-Tacos und Blumenkohlreis.

Schlaflose Nächte durch Alkohol

Auch bei Alkohol sagt Eva, die derzeit ihr neues Projekt 'Paolo Santiago and the River of Tears' mit dem Streaminganbieter Disney+ plant, immer öfter nein, denn er bekommt ihr einfach nicht. "Früher hatte ich nie diesen Zuckerrausch, wenn ich Wein trank", erklärte sie. "Aber eines Tages sagte mit Gloria Estefan, dass sie keinen Wein trinken kann, weil sie dann um 4 Uhr nachts aufwacht. An dem Tag, wo sie mir das sagte, fing es bei mir auch an. Ich dachte nur 'Verdammt nochmal, Gloria!'" Und da Eva Longoria sich jetzt zwischen Wein und Nachtruhe entscheiden muss, ist die Wahl offenbar klar.

Bild: Media Punch/INSTARimages.com