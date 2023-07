Allgemein | STAR NEWS

„Vorne und hinten bekommen“: Warum Robert Geiss im Krankenhaus war

DE Deutsche Promis - Schockmoment für die Fans von Robert Geiss (59). Auf Instagram meldete sich der Reality-Star ('Die Geissens — Eine schrecklich glamouröse Familie') aus dem Krankenhaus. Dabei kennt man den Mode-Unternehmer sonst nur auf seiner Luxusyacht, im Privatflieger oder an exklusiven Stränden.

Robert Geiss sorgt vor

Doch das Familienoberhaupt der Familie-Geiss konnte beruhigen: Er war rein vorsorglich im Krankenhaus, hatte eine Magen- und Darmspiegelung durchführen lassen. "Ein aufregender Tag geht zu Ende. Heute habe ich es in der Tat von vorne und von hinten bekommen", schrieb er zum Foto. Dass er zuvor ein wenig Bammel gehabt hatte, leugnete er gar nicht erst: "Das erste Mal ist schon eine Herausforderung, aber am Ende des Tages ist die Vorsorge doch wichtiger als die Angst." Und es gab schließlich auch Entwarnung: "Zum Glück war bei mir alles gut." Aufnahmen seines Innersten werde er aber nicht veröffentlichen.

Schlüpfriger Kommentar von Carmen Geiss

Doch kaum hatte Robert Geiss seine Fotos hochgeladen, meldete sich seine Frau Carmen zu Wort — mit einer schlüpfrigen Beichte. "Jetzt weißt du, was du mir vor 41 Jahren angetan hast, schrieb sie in Andeutung gewisser Praktiken. Roberts knapp 600.000 Follower konnten kaum glauben, was sie da lasen. Manche zeigten sich entsetzt, andere amüsiert. "Mir läuft grad ein Film im Kopf ab, alter Falter…….das willst du nicht wissen. Aber dein Spruch....herrlich. Ich kann nicht aufhören zu lachen und brech hier grad wegen deinem Kommentar vor Lachen zusammen", schrieb ein Follower.

Andere konzentrierten sich indes auf die wichtige Botschaft, die Robert Geiss zum Thema Vorsorge zu verbreiten suchte. So schrieb ein Nutzer: "Sehr gut finde ich - das du es hier zum Ausdruck bringst und zum Thema machst .. Diese Vorsorge wird noch viel zu oft aus falscher Scham heraus nicht getroffen."

Bild: Instagram @robertgeiss_1964