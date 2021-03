Allgemein | STAR NEWS

Robert Geiss gegen Spanien: Justizirrtum mit Folgen

DE Deutsche Promis - Am Flughafen von Madrid klickten die Handschellen: Unternehmer Robert Geiss (57), der auf der Durchreise war, wurde vor den Augen seiner Frau Carmen (55) und den Töchtern abgeführt.

"Wie ein Schwerverbrecher!"

27 Stunden saß der Reality-Star ('Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie') anschließend in Untersuchungshaft. "Als sei ich ein Schwerverbrecher!" schimpfte der Star anschließend gegenüber 'Bild'. "Keiner hat mir gesagt, was los ist. Ich war mit bis zu 30 Männern in einer 25 Quadratmeter großen Zelle. Stehend und ohne Wasser!" Später stellte sich heraus: Es handelte sich eine längst verjährte Vorladung zum Gericht aus dem Jahr 1999. Robert Geiss kam frei. Doch die bange Zeit im Knast wird er so schnell nicht vergessen, sprach gar von Freiheitsberaubung. Jetzt will er den spanischen Staat verklagen.

Robert Geiss will klagen

"Das wird ein großes Nachspiel haben", so das Familienoberhaupt der Geissens weiter zu 'Bild'. "Ich bin aufgrund eines Computerfehlers eingesperrt worden. Ich habe an dem Tag nicht mal einen Richter gesehen. Ich habe Möglichkeiten, mich dagegen zu wehren. Da lasse ich mir einiges für einfallen." Die Boulevardzeitung hakte bei den spanischen Justizbehörden nach, die die fragwürdigen Haftbedingungen bestreiten: Dass Robert Geiss kein Wasser oder Essen bekommen habe, sei unmöglich, alle Festgenommenen würden respektvoll behandelt.

Jetzt wurde jedoch eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, wie ein längst verjährter Fall zu einer Festnahme führen konnte. Erste Vermutungen deuten auf einen Computerfehler hin. Mit einer einfachen Entschuldigung ist es für Robert Geiss allerdings sicher nicht getan.

