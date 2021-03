Allgemein | STAR NEWS

Vorbereitung auf den neuen Look: Billie Eilish trug zwei Monate lang eine Perücke

DE Showbiz - Im Lockdown sind Nachrichten dünn gesät. Kein Wunder also, dass ein Teenager, der seine Haarfarbe wechselte, seit ungefähr drei Tagen Schlagzeilen macht. Als Billie Eilish (19) am Mittwoch (17. März) ein Foto auf Instagram hochlud, auf dem sie plötzlich blond war, ging beinah das Internet kaputt. Innerhalb von sechs Minuten hatten eine Million Follower auf 'Like' geklickt — neuer Rekord.

Schritt für Schritt zur Blondine

Grün ist nicht länger angesagt bei der Sängerin ('Bad Guy'), die gerade wieder so richtig bei den Grammys abgeräumt hat. Als sie bei der Verleihung des wichtigsten Musikpreises der Welt am Wochenende auf der Bühne stand, war von der Transformation noch nichts zu sehen. Doch der Schritt ins Blondinentum war von dem Star lange geplant gewesen. Auf TikTok gestand Billie jetzt, dass sie bereits seit zwei Monaten eine Perücke trug, um vorzugaukeln, dass sie noch immer grünhaarig sei. Darunter wurde ihr echtes Haar Schritt für Schritt gebleicht.

Billie Eilishs sechswöchige Transformation

Insgesamt soll es sechs Wochen gedauert haben, bis Billie einen Haarton hatte, der ihr zusagte. Das behauptete zumindest ihre Stylistin Lissa Renn, die den Prozess in einem Video auf Social Media dokumentierte. Das war anscheinend nicht so mit ihrer Kundin abgesprochen, denn schon kurz darauf hatte sie es wieder gelöscht und statt dessen Fotos hochgeladen, auf denen lediglich das fertige Produkt zu sehen ist. "Ich bin so stolz und fühle mich geehrt. Seit über sechs Jahren ist Billie jetzt eine Kunden von uns und es macht Spaß dabei zuzuschauen, wie sie sich als Künstlerin und als Frau entwickelt." Mit der neuen Haarfarbe werde "eine neue Ära eingeleitet". Den Fans von Billie Eilish gefällt der neue Look übrigens – und darauf kommt es schließlich an.