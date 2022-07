Allgemein | STAR NEWS

Von wegen Babypause: So voll ist Jasmin Wagners Terminkalender

DE Deutsche Promis - Wer im sechsten Monat schwanger ist, fängt in der Regel an, sich — soweit möglich — das Leben ein wenig leichter zu machen. Doch Jasmin Wagner (42) gönnt sich keine Atempause und dreht jetzt erst so richtig auf. Statt Sofa winkt die Tourbühne.

Auf der Bühne ist alles vergessen

Ganz spurlos geht das Ganze aber dennoch nicht an der Sängerin ('Herz and Herz') vorbei, wie sie gestand. Das sei es jedoch wert, betonte 'Blümchen' gegenüber 'Bild: "Das Reisen ist zur Zeit recht zermürbend und kompliziert. Aber sobald man auf der Bühne steht, ist alles vergessen. Außerdem bin ich superfit, mache Sport und kann deshalb über die Bühne wirbeln." Das Boulevardblatt vermeldet, dass Jasmin in sechs Ländern insgesamt 60 Auftritte absolvieren wird — das ist eine Menge Arbeit, selbst ohne Schwangerschaft. Doch die Musikerin war noch nie jemand, der lange Zeit stillsitzen konnte.

Skandinavien liebt Jasmin Wagner

Und so freut Jasmin Wagner sich dann auch auf ihre Konzerte, die sie unter anderem nach Skandinavien führen werden. "Dass die Menschen in Dänemark und Schweden so zu meinen Liedern abgehen, ist Gänsehaut pur. Alle haben diese Leichtigkeit vermisst, einfach wieder zu feiern." Zu Dänemark verbindet den Star mittlerweile eine besondere Beziehung, denn Jasmin ist mit einem Dänen liiert, dem Vater ihres Babys.

Es tut sich so einiges im Leben der Sängerin, denn erst vor zwei Wochen wurden die Formalitäten ihrer Scheidung von ihrem Ex Frank Sippel abgeschlossen. "Dankbar für alles Gute, was wir teilten und was ich lernen durfte, als sich alles veränderte. Voller Vorfreude auf alles, was nun für mich bereit steht!" schrieb Jasmin Wagner daraufhin auf Instagram.

Bild: ACE PICTURES/INSTARimages.com