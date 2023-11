Allgemein | STAR NEWS

Jasmin Wagner steckt voller Energie: „Ich stehe noch vor dem Baby auf“

DE Deutsche Promis - Dass Jasmin Wagner (43) voller Energie steckt, verraten allein schon ihre Musik und ihre Bühnenshow. Ob als Blümchen oder unter ihrem richtigen Namen, die Sängerin ('Herz an Herz') dreht stets voll auf. Kein Wunder also, dass sie auch noch Zeit für andere Dinge findet als ihr Kind, welches im November 2022 zur Welt kam.

Zeit für Kaiserschmarrn

Jasmin hat Glück, dass sie nicht wie viele andere Mütter von ihrem Baby aus dem Schlaf gerissen wird. Im Gegenteil, die Musikerin steht noch vor ihrer Tochter auf, wie 'Bild' berichtet: "Mein Baby schläft lange. Nach dem Frühstück kuscheln und spielen wir. Nachmittags fahren wir zum Babyschwimmen oder zur Krabbelgruppe." Immerhin hat der Star auch Hilfe: "Wenn ich ein Konzert habe, kommt das Baby mit – und meine Mutter passt auf. Wir haben dann schöne Familienausflüge. Wir waren gerade in Wien." Da hätten sie sogar noch Zeit gehabt, gemeinsam Kaiserschmarrn zu essen. "Das Baby bringt die Familie zusammen. Man braucht viele helfende Hände. Ich rücke mit meiner Mutter und Schwiegermutter noch enger zusammen."

Jasmin Wagner hat auch mal Stress

Es hat sich in der Tat einiges getan im Leben von Jasmin Wagner, denn sie ist in den letzten 12 Monaten nicht nur Mutter geworden, sondern hat auch geheiratet. Zudem ist sie als Unternehmerin aktiv, vertreibt Nahrungsergänzungs-Produkte. Das geht natürlich nur, wenn man völlig ausgeruht ist und gut schlafen kann. Jasmin schöpft Kraft aus der Natur, gesteht aber auch: "Ich habe nicht jeden Tag Freude an meiner Arbeit. Es gibt auch Stress. Aber die meiste Zeit habe ich Freude. Ich habe Freude an meiner Musik, Freude an meiner Arbeit."

Tatsächlich schöpft sie auch aus ihrem Kind Ruhe. "Ich glaube, dass meine Tochter mir eine unglaubliche innere Zufriedenheit geschenkt hat. Sie ist eine wunderbarere Lehrerin in Freude", verriet die Sängerin kürzlich im RTL-Interview. Sie habe vor der Geburt noch ihre Zweifel gehabt, alles wuppen zu können, doch jetzt weiß Jasmin Wagner: "Es kommt ganz natürlich zu einem.“

Bild: picture alliance/dpa | Jens Kalaene