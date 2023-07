Allgemein | STAR NEWS

Billie Eilish: Ein neuer Song für Barbie

DE Showbiz - In zwei Wochen läuft der Spannung erwartete Live-Action-Film 'Barbie in den Kinos weltweit an, und ein Star hatte seine Beteiligung an dem Blockbuster bislang geheim gehalten. Doch am Donnerstag (6. Juli) verkündete Billie Eilish (21), dass sie einen Song zum Soundtrack beitragen wird.

"Macht euch darauf gefasst, in Tränen auszubrechen"

Die Sängerin ('Bad Guy') teilte ein Bild mit ihren 109 Millionen Followern, auf dem das Barbie-Logo in Schwarzweiß zu sehen ist, darüber steht der Songtitel 'What Was I Made For?' ('Wofür wurde ich gemacht?'). Laut der Bildunterschrift wird der Song am 13. Juli erscheinen. "Wir haben den Song für Barbie gemacht und er bedeutet die Welt für mich", schrieb eine aufgeregte Billie weiter, bevor sie eine Menge Superlative versprach: "Dieser Film wird euer Leben verändern, und der Song hoffentlich auch. Macht euch darauf gefasst, in Tränen auszubrechen." Mit Soundtrack-Hits kennt Billie sich aus, denn sie hat schon einen Oscar für ihren Bond-Track 'No Time To Die' gewonnen.

Billie Eilish ist in guter Gesellschaft

Billie Eilish taggte ihren Bruder Finneas, mit dem sie die meisten ihrer Songs schreibt und der auch bei 'What Was I Made For?' wieder mit seiner Schwester zusammengearbeitet hat. Das Album zum Film 'Barbie' soll am 21. Juli erschienen, und es gibt eine Menge großer Namen, auf die wir uns freuen dürfen. Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj, Ice Spice, Charlie XCX, Ava Max, Khalid, Haim haben alle zum Soundtrack beigetragen. Auch Ryan Gosling, der als Barbies (Margot Robbie) Freund Ken im Film eine der Hauptrollen spielt, hat einen Song aufgenommen — dabei soll es sich um eine schnulzige Liebesballade im Stil der Achtziger handeln. Jetzt warten alle gespannt auf den Film und Billie Eilishs Song.

Bild: Axelle Woussen/BauerGriffin/INST/Cover Images