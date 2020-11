Allgemein | STAR NEWS

Vom Lockdown inspiriert: Demi Lovato hat ein neues Hobby

DE Showbiz - Wer erinnert sich nicht an die ersten Wochen des Lockdowns, als alle verkündeten, jetzt endlich mal all die Dinge zu tun, zu denen man sonst nie kommt. Das wird sich auch Demi Lovato (28) gedacht haben.

iPhone kreativ genutzt

Doch während bei vielen schnell Ernüchterung einkehrte und sie auch nach Monaten noch immer nicht fünfsprachig sind, hat die Sängerin ('Sorry Not Sorry') die Auszeit wirklich produktiv genutzt. "Ich habe angefangen zu fotografieren", verriet sie im US-Frühstücksfernsehen. Es begann damit, dass Demi, die in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, sich auf Dinge konzentrieren wollte, dir ihr Freude machen. "Ich habe also mit meinem iPhone Bilder von Blumen gemacht."

Demi Lovato geht es gut

Nichts kompliziertes, aber die Wirkung war enorm, so Demi Lovato: "Oh mein Gott, es waren die einfachen Dingen, die mir letztlich so viel Vergnügen bereitet haben. Man muss sich einfach beschäftigt halten, um die beste Version seiner selbst zu werden." Es wird Fans freuen zu hören, dass es Demi so gut geht. Sie waren Zeugen geworden, wie sich ihr Star während des Lockdowns in den Schauspieler Max Ehrich (29) verliebte, umgehend verlobte und kurz darauf wieder von ihm trennte — bis heute ist nicht ganz klar, was zwischen den beiden vorgefallen war.

Was auch immer geschehen ist, Demi verarbeitet die Trennung gut. "Mein Selbstbewusstsein ist am besten, wenn ich an mir arbeite. Ich lese viele Bücher, alle zur gleichen Zeit, was ich sonst nie mache, denn eigentlich bin ich keine Leseratte." Sie fühle sich schlau, und das sei gut für sie, so Demi Lovato.