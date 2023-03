Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato gibt ihr Regie-Debüt: Auf der Suche nach der eigenen Vergangenheit

DE Showbiz - Demi Lovato (30) hat in ihrem Leben schon so Einiges angepackt. Schon mit zehn Jahren hatte die Sängerin und Schauspielerin ihre erste TV-Rolle. Daher eignet sie sich bestens für ihr neuestes Projekt.

"Kein besseres Thema"

Im kommenden Jahr wird der ehemalige Kinderstar sein Regiedebüt geben. Für Hulu dreht Demi gemeinsam mit Nicola Marsh die Doku 'Child Star'. Der Pressemeldung zufolge will man "die Höhen und Tiefen des Aufwachsens im Rampenlicht durch die Augen einiger der berühmtesten Kinderstars der Welt" ausleuchten. Leute wie Demi Lovato eben. Die schrieb auf Instagram: "Es gibt keinen besseren Film oder kein besseres Thema als diese Geschichte, die mir so nah am Herzen liegt. Unser Projekt zeigt die wichtigen Lehren auf, die wir entnehmen können, wenn man in der Öffentlichkeit aufwächst, wie wir unsere Grenzen ziehen und unser Schicksal selbst in die Hand nehmen."

Demi Lovato kennt sich aus

Demi Lovato erklärte weiter, dass sie sich freue, dass die Menschen, die diese einzigartige Erfahrung machten, ihre Erlebnisse in ihrem Film schildern. Mit Interviews und Archivmaterial wolle man darstellen, wie sich das "Aufwachsen in einer immer öffentlicheren Welt" verändert habe. Bei Hulu freut man sich, mit Demi eine Frau an Bord zu haben, die weiß, wovon sie spricht. "(Ihre) Erfahrungen aus erster Hand und ihre persönlichen Kontakte kommen deutlich hervor in diesem ergreifenden und informativen Film." Demis eigene Geschichte mit allen schonungslosen Wahrheiten mache sie besonders geeignet für dieses Projekt. Die Sängerin war bereits selbst Gegenstand mehrerer Dokus. Ihr Regiedebüt soll im kommenden Jahr zu sehen sein.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages.com/Cover Images