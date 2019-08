Allgemein | STAR NEWS

Vom Dschungelkönig zum Container-King? Joey Heindle zieht bei ‘Promi Big Brother’ ein

DE German Stars - Kurz bevor die Stars - oder solche, die es werden wollen - in den 'Promi Big Brother'-Container einziehen, hat Sat.1 die endgültige Liste aller Kandidaten der diesjährigen Staffel bekanntgegeben. Darunter ein alteingesessener Reality-Experte, ein 'Big Brother'-Veteran der ersten Stunde und ein GNTM-Mädchen

Joey Heindle macht sich auf zum nächsten Titel

Ein Highlight dürfte für viele der Einzug von Zlatko Trpkovski (43) sein, der in der ersten deutschen Staffel von 'Big Brother' im Jahr 2000 Kult-Status erlangte. Danach startete er eine Blitzkarriere als Schlagersänger und arbeitet heute wieder als Automechaniker.

Auch Reality-Show-Dauerbrenner Joey Heindle (26) dürfte viele vor die Fernseher locken. Der ehemalige DSDS-Kandidat etablierte sich bei 'Ich bin ein Star, holt mich hier raus' im Jahr 2013 zum Fan-Liebling und wurde schließlich Dschungelkönig.

Weitere Reality-Starlets ziehen ein

Wie bei den Trash-Formaten üblich, wurde fleißig bei anderen Reality- oder Casting-Shows gewildert. So sind auch die ehemalige 'Bachelor'-Kandidatin Eva Benetatou (27), die frühere 'Germany‘s next Topmodel'-Kandidatin Theresia Behrend-Fischer (27) und 'Love-Island'-Teilnehmer Tobi Wegener (26) mit dabei.

Zu den weiteren Kandidaten zählen Schlagerstar Almklausi (50) - vor allem bekannt durch den Hit 'Mama Laudaaa' - Schauspielerin Sylvia Leifheit (43), Hellseherin Lilo von Kiesenwetter (65), TV-Detektiv Jürgen Trovato (57), YouTuber Chris (32), Soap-Darstellerin Janine Pink (32) und Ginger Costello Wollersheim (33) - ihres Zeichens Erotikmodel und Ehefrau von Bert Wollersheim (68).

Wie immer gilt bei 'Promi Big Brother' also: Wer vor dem Einzug noch kein Promi ist, kann es danach durchaus werden. Los geht's am 9. August um 20:15 Uhr in Sat.1.

© Cover Media