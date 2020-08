Allgemein | STAR NEWS

Sängerkarriere-Aus: Joey Heindle geht zur Feuerwehr

DE German Stars - Joey Heindle (27) überrascht seine Fans mit einer unerwarteten Nachricht: Der DSDS-Star und Dschungelkönig hängt seine Karriere als Musiker an den Nagel und schlägt einen völlig neuen Weg ein. Joey möchte Feuerwehrmann werden.

"Es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu helfen."

Auf Instagram teilt der ehemalige Sänger seinen Fans mit: "Es gibt nichts Schöneres, als Menschen helfen zu können, finde ich. Egal in welcher Situation sie stecken." Daher auch sein Beschluss, die Grundausbildung bei der Feuerwehr Academy Schweiz zu absolvieren. In einem einwöchigen Intensivkurs lernt Joey alles übers Löschen, Atemschutz, technische Hilfeleistung, spezielle Chemieunfälle & Co. Am Mittwoch (26. August) beginnt die Ausbildung bereits.

Der Ex-Dschungelkönig wohnt mittlerweile mit seiner Freundin Ramona Elsener (28) in der Schweiz, kennengelernt haben sich die beiden bei 'Dancing on Ice'.

Joey Heindle ist auch Rettungsschwimmer

Bereits im Juli hatte der gebürtige München eine mehrwöchige Rettungsschwimmer-Ausbildung absolviert. Damals schrieb er auf Instagram: "Jetzt heißt es 3 mal die Woche im Schwimmbad trainieren, die Voraussetzungen sind hart, aber machbar." Auch in dem Post sprach Joey Heindle schon davon: "Im Notfall einem Menschen zu helfen, ist das Größte."