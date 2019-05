Allgemein | STAR NEWS

Victoria Swarovski: “Es ist schwer sich auf einen anderen Mann einzulassen”

Seit Victoria Swarovski (25) 2016 bei 'Let’s Dance' in Erscheinung trat und auch noch den Sieg holte, ist sie in aller Munde. RTL verpflichtete sie ein Jahr später als Moderatorin. Auch in diesem Jahr ist sie wieder an der Seite von Daniel Hartwich (40) zu sehen. Wie sie das empfindet, was hinter den Kulissen passiert und was ihr wahnsinnig schwergefallen ist, hat sie jetzt im Interview mit 'Gala' verraten.

Endlich Routine

Während ihr erster Auftritt als Moderatorin noch für einige Häme und Gelächter sorgte, sitzt Victoria Swarovski im zweiten Jahr wesentlich sicherer im Sattel, wie sie selbst zugeben muss: "Die Halbzeit ist schon wieder geschafft, es sind jetzt nur noch vier Shows. Die diesjährige Staffel ist wirklich schon zur Routine für mich geworden. Letztes Jahr ging es von null auf hundert und dieses Jahr wusste ich schon, was auf mich zukommt."

Intime Zeit

Als Kandidatin war es da wiederum schon schwieriger sich drauf einzulassen. Denn immerhin war da ja ihr Freund und jetziger Ehemann Werner Mürz (41). Ob es da zu Komplikationen mit Tanzpartner Erich Klann (32) kam? Gott sei Dank nicht! "Erich und ich waren wirklich Freunde von Anfang an. Es war eher schon so 'Ok wir tanzen mal miteinander'. Das war für mich auch schwierig, mich auf einen anderen Mann einzulassen, dass ist nämlich nicht einfach. Das muss man selber mal erlebt haben, wirklich 14 Wochen lang mit einem anderen Mann auf engstem Raum die ganze Zeit zusammen zu sein. Das macht man sonst nur mit seinem Partner."

Gerüchte über Gerüchte

Da ist es auch kein Wunder, dass immer wieder Gerüchte über mögliche Liebeleien aufkommen. Bei Rebecca Mir (27) und Massimo Sinato (38) sind sie am Ende tatsächlich wahr geworden, das Paar ist mittlerweile verheiratet. Auch Gil Ofarim (36) und Ekaterina Leonova (32) mussten sich den Vorwurf einer Liebelei 2017 gefallen lassen. Und in dieser Staffel sind es Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov, denen eine Romanze nachgesagt wird. Hat Victoria Swarovski davon etwas mitbekommen? "Ehrlich gesagt Null Komma Null. Die zwei tanzen miteinander und man verbringt so viel Zeit mit seinem Tanzpartner, weil man muss ja auch tanzen lernen. Also ich hab davon nichts mitbekommen, aber das Publikum wünscht es sich ja offenbar, wie wir letzte Woche rausgefunden haben." Vier Shows ist ja noch Zeit, um die Funken sprühen zu lassen…

